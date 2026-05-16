Τούρκος ιστορικός: Για αυτούς τους λόγους διαλύθηκαν οι Έλληνες στην Μικρασιατική εκστρατεία

Σύμφωνα με τον Τούρκο καθηγητή ο Μεταξάς, στον οποίο προσφέρθηκε η διοίκηση των Στρατιών της Μικράς Ασίας, δεν δέχτηκε τη θέση επειδή έβλεπε τις πραγματικότητες της γεωγραφίας της Ανατολίας

Στις 15 Μαΐου του 1919 ο ελληνικός στρατός και συγκεκριμένα η Ι Μεραρχία του αποβιβάζεται στη Σμύρνη μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού από τον τοπικό ελληνισμό.

Έμεινε εκεί μέχρι την Μικρασιατική καταστροφή του 1922.

Σήμερα 107 χρόνια μετά ο Τούρκος καθηγητής Δρ. Ενγκίν Μπερμπέρ υποστήριξε ότι ο ελληνικός στρατός αναπτύχθηκε ως «όργανο του ιμπεριαλισμού, χάθηκε και αιχμαλωτίστηκε στο όρος Μουράτ λόγω έλλειψης χαρτών.

