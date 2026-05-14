Κτίρια από λάσπη στέκονται όρθια για 10 γενιές: Η κόκκινη γη που «κατατροπώνει» τσιμέντο και ατσάλι

Η συμπιεσμένη γη κρατά τα κτίρια πιο δροσερά σε θερμά κλίματα και μειώνει την ανάγκη για κλιματισμό.

Σε πόλεις του Νίγηρα, κτίρια από λάσπη στέκονται ακόμη όρθια και κατοικούνται εδώ και 10 γενιές. Την ίδια στιγμή, ο κόσμος πέρασε τον τελευταίο αιώνα αντιμετωπίζοντας το τσιμέντο και το ατσάλι ως συνώνυμα της προόδου, ξοδεύοντας δισεκατομμύρια σε δύο από τα πιο ρυπογόνα υλικά της σύγχρονης δόμησης.

Μια νέα γενιά Αφρικανών αρχιτεκτόνων επιχειρεί να ανατρέψει αυτή την αντίληψη. Στη Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας το 2023, περίπου οι μισοί από τους 90 προσκεκλημένους ήταν Αφρικανοί ή αφρικανικής καταγωγής, σε μια ιστορική στιγμή για την έκθεση. Εκεί, η παραδοσιακή γνώση της δόμησης με γη παρουσιάστηκε όχι ως κάτι το νοσταλγικό, αλλά ως τεχνική απάντηση στην κλιματική και ενεργειακή κρίση.

Η κόκκινη γη ως τεχνική λύση

Το βασικό επιχείρημα είναι απλό και προκλητικό: γιατί εγκαταλείφθηκε ένα από τα πιο άφθονα, φθηνά και αποδοτικά υλικά του πλανήτη για χάρη του τσιμέντου και του ατσαλιού; Στη Δυτική Αφρική, η κόκκινη γη μετατρέπεται πλέον σε συμπιεσμένα τούβλα, με τεχνικές που είτε καταργούν το τσιμέντο είτε μειώνουν τη χρήση του ακόμη και στο 4%.

Ο Francis Kéré από την Μπουρκίνα Φάσο υπήρξε από τους ανθρώπους που άλλαξαν τη συζήτηση. Πριν από 25 χρόνια σχεδίασε ένα δημοτικό σχολείο στο χωριό του, το Gando, χρησιμοποιώντας τούβλα από λάσπη που κατασκεύασε η ίδια η κοινότητα. Το αποτέλεσμα ήταν αίθουσες με φυσικό αερισμό, σκιά και εσωτερική θερμοκρασία πολύ πιο ανεκτή για το ακραίο κλίμα του Σαχέλ.

Το 2022, ο Kéré έγινε ο πρώτος μαύρος αρχιτέκτονας που τιμήθηκε με το Pritzker, το σημαντικότερο βραβείο αρχιτεκτονικής. Για τον ίδιο, το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ η λάσπη, αλλά το στίγμα που τη συνόδευε ως «υλικό των φτωχών». Με πιο ομοιόμορφα τούβλα και σύγχρονο σχεδιασμό, απέδειξε ότι μπορεί να δώσει κτίρια που οι ίδιες οι κοινότητες αναγνωρίζουν ως μοντέρνα.

Η φυσική πίσω από τη λάσπη είναι καθοριστική. Η συμπιεσμένη γη απορροφά θερμότητα την ημέρα και την απελευθερώνει αργά τη νύχτα, κρατώντας πιο σταθερή τη θερμοκρασία στο εσωτερικό. Σε περιοχές όπου το θερμόμετρο ξεπερνά τους 45 βαθμούς, αυτό σημαίνει λιγότερη ανάγκη για κλιματισμό. Το τσιμέντο, αντίθετα, συχνά απορροφά τη ζέστη και τη στέλνει προς τα μέσα.

Στο Ντακάρ, το νέο Ινστιτούτο Goethe, που ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2026, λειτουργεί ως ζωντανή απόδειξη. Σχεδιασμένο από τον Kéré και συντονισμένο τοπικά από το στούντιο Worofila, χτίστηκε με συμπιεσμένα τούβλα laterite από τη Σενεγάλη και ενισχυμένο σκυρόδεμα μόνο στα δομικά σημεία που σηκώνουν βαριά φορτία.

Η παραγωγή των τούβλων έγινε από την εταιρεία Elementerre, η οποία με νέες υδραυλικές πρέσες έφτασε τα 2.000 μπλοκ την ημέρα, μειώνοντας το τσιμέντο στο 4%. Το επόμενο βήμα είναι η αντικατάστασή του με totora, ένα είδος καλαμιού που θεωρείται επεμβατικό στη βόρεια Σενεγάλη, αλλά οι ίνες του προσφέρουν φυσική μόνωση.

Το στοίχημα πλέον δεν είναι ένα σπίτι ή ένα σχολείο, αλλά ολόκληρες γειτονιές και πόλεις. Με το τσιμέντο να ευθύνεται για περίπου 8% των παγκόσμιων εκπομπών CO₂ και το ατσάλι για άλλο 7%, η επιστροφή στη γη δεν είναι ρομαντισμός. Είναι ένας τρόπος να χτίζονται πιο δροσερά, πιο φθηνά και πολύ λιγότερο ρυπογόνα κτίρια.

