Eurovision 2026: Αποθέωση για την Κύπρο - Η Antigoni ξεσήκωσε τη σκηνή με το «Jalla»

Η Κύπρος έκλεψε τις εντυπώσεις στον Β' Ημιτελικό της Eurovision 2026, με την Antigoni να χαρίζει στο κοινό μια εκρηκτική εμφάνιση γεμάτη χορό, φωτιές και ενέργεια.

Η Κύπρος πραγματοποίησε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις του Β’ Ημιτελικού της Eurovision 2026, με την Antigoni να ανεβάζει τη θερμοκρασία στη σκηνή της Eurovision Song Contest 2026 με το δυναμικό «Jalla».

Η εκπρόσωπος της Κύπρου παρουσίασε ένα απόλυτα χορευτικό και σκηνικά απαιτητικό act στη Wiener Stadthalle, μετατρέποντας τη σκηνή σε ένα εκρηκτικό πάρτι με έντονο μεσογειακό ταπεραμέντο. Το κεντρικό στοιχείο της εμφάνισης ήταν ένα τεράστιο τραπέζι, πάνω στο οποίο η τραγουδίστρια και οι χορεύτριές της έστησαν μια χορογραφία γεμάτη ένταση, ρυθμό και αδιάκοπη κίνηση.

Η Antigoni, ακολουθώντας το concept και τους στίχους του τραγουδιού, χόρεψε ακόμη και πάνω στο τραπέζι, ξεσηκώνοντας το κοινό μέσα στην αρένα αλλά και το press centre, όπου - σύμφωνα με δημοσιογράφους που παρακολουθούσαν τη βραδιά - η εμφάνιση απέσπασε θετικά σχόλια.

Η σκηνική πρόταση συνδύασε σύγχρονη pop αισθητική με αναφορές στην κυπριακή κουλτούρα διασκέδασης. LED εφέ, διαρκείς εναλλαγές στη χορογραφία, φωτιές και πυροτεχνήματα συνέθεσαν ένα τηλεοπτικά εντυπωσιακό αποτέλεσμα, που θεωρείται ήδη από τα πιο δυνατά acts του ημιτελικού.

Το «Jalla» κατάφερε να δημιουργήσει έντονη ατμόσφαιρα μέσα στη Wiener Stadthalle, με πολλούς eurofans να θεωρούν πλέον σχεδόν βέβαιη την πρόκριση της Κύπρου στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ