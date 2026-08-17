Οι καλύτερες παραλίες στις Μικρές Κυκλάδες για βουτιές σε τιρκουάζ νερά

Από πολυφωτογραφημένες αμμουδιές με τιρκουάζ νερά μέχρι μικρούς απομονωμένους όρμους, οι ακτές των Μικρών Κυκλάδων προσφέρουν ένα μαγευτικό σκηνικό.

Η καθημερινότητα στις Μικρές Κυκλάδες κυλά με αργούς ρυθμούς και το καλοκαίρι θυμίζει άλλες εποχές.

Κουφονήσια, Δονούσα, Σχοινούσα και Ηρακλειά, μαζί με τις μικρότερες και ακατοίκητες νησίδες του συμπλέγματος, κρατούν ακόμη την αυθεντικότητά τους με χρυσές αμμουδιές, διάφανα νερά και μικρούς όρμους.

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