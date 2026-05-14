Απάτη στον ΕΟΠΥΥ: Τρεις γιατροί απέσπασαν 264.000 ευρώ με εικονικές φυσικοθεραπείες

Κύκλωμα με γιατρούς και φυσικοθεραπευτή κατηγορείται ότι εξαπάτησε τον ΕΟΠΥΥ μέσω χιλιάδων εικονικών παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας, χρησιμοποιώντας 1.683 ΑΜΚΑ ασφαλισμένων.

Υπόθεση μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΟΠΥΥ αποκάλυψαν οι Αρχές, προχωρώντας στη σύλληψη τριών επαγγελματιών υγείας που φέρονται να είχαν στήσει κύκλωμα εικονικών φυσικοθεραπειών, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τις 264.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής και δύο ορθοπαιδικοί, ηλικίας 49 και 51 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι από τον Μάιο του 2021 προχωρούσαν στην έκδοση ψευδών παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας χρησιμοποιώντας στοιχεία ανυποψίαστων ασφαλισμένων.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι το κύκλωμα είχε εκδώσει και εκτελέσει συνολικά 1.961 εικονικά παραπεμπτικά, τα οποία αντιστοιχούσαν σε 19.610 συνεδρίες φυσικοθεραπείας. Για τη δράση τους φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν 1.683 διαφορετικοί αριθμοί ΑΜΚΑ.

Κατά τις Αρχές, οι δύο γιατροί εξέδιδαν ψευδείς γνωματεύσεις κατόπιν συνεννόησης με τον φυσικοθεραπευτή, χωρίς οι ασφαλισμένοι να γνωρίζουν ότι τα στοιχεία τους χρησιμοποιούνταν για την έκδοση των παραπεμπτικών.

Στη συνέχεια, ο φυσικοθεραπευτής φέρεται να προχωρούσε στην εικονική εκτέλεση των συνεδριών, συμπληρώνοντας και υπογράφοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά ακόμη και για λογαριασμό των ασφαλισμένων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το στοιχείο ότι σε περισσότερες από 1.600 γνωματεύσεις είχαν καταχωρηθεί ανύπαρκτοι τηλεφωνικοί αριθμοί, γεγονός που σύμφωνα με τους ερευνητές δείχνει τον οργανωμένο χαρακτήρα της απάτης.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και υπάλληλος του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος φέρεται να ενημέρωνε τα μέλη του κυκλώματος για υπηρεσιακές κινήσεις και καταγγελίες που είχαν υποβληθεί σε βάρος τους. Κατά πληροφορίες, ο συγκεκριμένος υπάλληλος φέρεται να έλαβε χρηματικό αντάλλαγμα προκειμένου σχετικές αναφορές να τεθούν στο αρχείο.

Οι αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές του Πειραιά, όπου έγιναν έρευνες σε κατοικίες, ιατρεία και εργαστήριο φυσικοθεραπείας. Οι Αρχές κατάσχεσαν χρηματικό ποσό ύψους 8.990 ευρώ, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές συσκευές και χειρόγραφες σημειώσεις που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για αδικήματα που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, απάτη κατά του Δημοσίου, πλαστογραφία, ψευδείς βεβαιώσεις, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, καθώς και δωροδοκία και δωροληψία υπαλλήλου. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

