Άνω Λιόσια: 80 Ρομά επιτέθηκαν με πέτρες και δαγκωματιές σε αστυνομικούς

Ένταση στα Άνω Λιόσια μετά από καταδίωξη υπόπτου. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν από πέτρες και επιθέσεις με δαγκωματιές ομάδας ατόμων, ενώ έγιναν τρεις προσαγωγές.

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στα Άνω Λιόσια, όπου δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επεισοδίου με ομάδα ατόμων που επιτέθηκε σε δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. μετά από καταδίωξη υπόπτου οχήματος.

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν αστυνομικοί, που πραγματοποιούσαν περιπολία με υπηρεσιακό όχημα στην οδό Βελισσαρίου, έκαναν σήμα σε οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, κρίνοντας ύποπτες τις κινήσεις του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός όχι μόνο αγνόησε τις εντολές των αστυνομικών, αλλά επιχείρησε να εμβολίσει το περιπολικό προκειμένου να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής.

Επίθεση με πέτρες και δαγκωματιές

Λίγη ώρα αργότερα, το όχημα εντοπίστηκε σταθμευμένο στην οδό Δαμασκηνού. Όταν οι αστυνομικοί πλησίασαν για να πραγματοποιήσουν έλεγχο, ομάδα περίπου 80 ατόμων βγήκε από γειτονικό καταυλισμό Ρομά και κινήθηκε εναντίον τους.

Οι αστυνομικοί δέχθηκαν βροχή από πέτρες, μπουκάλια και καδρόνια, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες σημειώθηκαν και επιθέσεις σώμα με σώμα. Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από πέτρα και δάγκωμα που φέρεται να δέχθηκε από γυναίκα, ενώ δεύτερος αστυνομικός υπέστη τραυματισμό από πέτρα και χτύπημα στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για την εκτόνωση της κατάστασης, ενώ συνολικά προσήχθησαν τρία άτομα, δύο γυναίκες και ένας άνδρας.

Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει την έρευνα για την πλήρη ταυτοποίηση όσων συμμετείχαν στην επίθεση, εξετάζοντας παράλληλα τον ρόλο του οδηγού που επιχείρησε να διαφύγει από τον αρχικό έλεγχο.

