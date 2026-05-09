Θρίλερ στη Λευκάδα με το θαλάσσιο drone γεμάτο εκρηκτικά: Τα σενάρια για τον «σκιώδη στόλο» και ο πόλεμος στην Ουκρανία

Το μυστηριώδες USV που εντόπισαν ψαράδες στη Λευκάδα έχει σημάνει συναγερμό στις ελληνικές αρχές, με την έρευνα να περνά στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Σε υπόθεση με διεθνείς προεκτάσεις εξελίσσεται ο εντοπισμός του θαλάσσιου drone στη Λευκάδα, καθώς το μη επανδρωμένο σκάφος φέρεται να ήταν φορτωμένο με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών και να παρουσιάζει ομοιότητες με ουκρανικά USV που έχουν χρησιμοποιηθεί στον πόλεμο κατά της Ρωσίας. Το περιστατικό έχει κινητοποιήσει τις ελληνικές αρχές, ενώ την υπόθεση χειρίζονται πλέον οι Ένοπλες Δυνάμεις, με εμπλοκή και άλλων υπηρεσιών ασφαλείας.

Το drone εντοπίστηκε από ψαράδες κοντά σε βραχώδες σημείο της Λευκάδας και μεταφέρθηκε αρχικά στο λιμάνι της Βασιλικής, πριν παραδοθεί στις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το σκάφος ήταν ακόμη σε λειτουργία όταν βρέθηκε, γεγονός που ενισχύει τα ερωτήματα για το πώς έφτασε στο Ιόνιο, αν είχε τεχνική βλάβη, αν έχασε την επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου του ή αν είχε εγκαταλειφθεί στη θάλασσα στο πλαίσιο κάποιας αποστολής.

Τα ερωτήματα για την προέλευση και τον πιθανό στόχο

Το θαλάσσιο drone, γνωστό ως USV, δηλαδή μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, έχει μεταφερθεί για εξονυχιστικό έλεγχο, με ειδικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και πυροτεχνουργούς να εξετάζουν τόσο τον οπλισμό του όσο και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Στο επίκεντρο βρίσκεται η προέλευσή του, αλλά και το αν συνδέεται με επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το σκάφος μοιάζει με τα ουκρανικά θαλάσσια drones τύπου MAGURA, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί σε επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα. Τα συγκεκριμένα μη επανδρωμένα σκάφη είναι σχεδιασμένα για αποστολές υψηλού ρίσκου, μπορούν να μεταφέρουν εκρηκτικά και να κατευθύνονται προς στόχους είτε αυτόνομα είτε μέσω απομακρυσμένου ελέγχου. Γι’ αυτό και ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι αν το drone είχε προορισμό κάποιο πλοίο ρωσικών συμφερόντων.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο ενδεχόμενο να σχετίζεται με τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, δηλαδή δεξαμενόπλοια που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις. Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί επιθέσεις σε πλοία ρωσικών συμφερόντων, ενώ το γεγονός ότι ένα τέτοιο σκάφος βρέθηκε στο Ιόνιο ανοίγει μια σειρά από δύσκολα ερωτήματα για το αν η Μεσόγειος έχει μπει πιο ενεργά στο πεδίο αυτού του υβριδικού πολέμου.

Το σενάριο του υβριδικού πολέμου και η ανησυχία στη Λευκάδα

Ο αεροναυπηγός και εκδότης του περιοδικού «Πτήση», Φαίδων Καραϊωσηφίδης, χαρακτήρισε το περιστατικό ως «απτό δείγμα ενός άγνωστου υβριδικού πολέμου», που δεν περιορίζεται πλέον στο ουκρανικό μέτωπο. Σύμφωνα με την ανάλυσή του, τέτοιου τύπου θαλάσσια drones μπορεί να μεταφέρονται με εμπορικά πλοία και στη συνέχεια να απελευθερώνονται στη θάλασσα, με προγραμματισμένη αποστολή και δυνατότητα λειτουργίας μέσω δορυφορικής ζεύξης.

Την ίδια στιγμή, οι ελληνικές αρχές εξετάζουν και άλλα σενάρια, μεταξύ των οποίων το ενδεχόμενο τεχνικής βλάβης, απώλειας επικοινωνίας ή ακόμη και προβοκάτσιας. Λιγότερο πιθανό θεωρείται, με βάση τις έως τώρα πληροφορίες, το σενάριο να χρησιμοποιήθηκε για λαθρεμπόριο. Από την πλευρά του, το Λιμενικό φέρεται να αντιμετωπίζει ως εξαιρετικά αβάσιμες ορισμένες εκδοχές που κυκλοφόρησαν σε ξένα δημοσιεύματα και συνέδεαν την υπόθεση με άλλο ναυτικό περιστατικό στην περιοχή του Αιγαίου.

Στη Λευκάδα, πάντως, η ανησυχία είναι μεγάλη, καθώς οι ψαράδες που εντόπισαν το drone περιέγραψαν ένα σκηνικό που θα μπορούσε να είχε πάρει επικίνδυνη τροπή. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, το μαύρο σκάφος βρέθηκε κοντά σε βράχια, με τη μηχανή του να λειτουργεί ακόμη, ενώ υπήρξε φόβος ότι θα μπορούσε να κινηθεί προς σκάφη που βρίσκονταν στο λιμάνι της Βασιλικής. Το γεγονός ότι τελικά ρυμουλκήθηκε και παραδόθηκε στις αρχές απέτρεψε ένα άγνωστο, αλλά δυνητικά σοβαρό, ενδεχόμενο.

Το περιστατικό έχει ήδη περάσει τα ελληνικά σύνορα, καθώς διεθνή μέσα ενημέρωσης ασχολούνται με το μυστηριώδες drone και τη σύνδεσή του με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το BBC, το Associated Press και ουκρανικά μέσα αναφέρθηκαν στην υπόθεση, σημειώνοντας ότι τα χαρακτηριστικά του σκάφους θυμίζουν drones που έχουν χρησιμοποιηθεί σε επιχειρήσεις εναντίον ρωσικών στόχων. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι η προέλευση ή ο στόχος του έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα.

Πλέον, το βάρος πέφτει στην τεχνική εξέταση του drone. Από τα ευρήματα στα συστήματα πλοήγησης, στις κάμερες, στους αισθητήρες, στους πυροκροτητές και στον τρόπο κατασκευής του, οι αρχές θα επιχειρήσουν να απαντήσουν στα κρίσιμα ερωτήματα: από πού ξεκίνησε, ποιος το χειριζόταν, αν είχε συγκεκριμένο στόχο και γιατί κατέληξε στη Λευκάδα. Μέχρι τότε, η υπόθεση παραμένει ένα πραγματικό θρίλερ, όχι μόνο για το Ιόνιο, αλλά και για το πώς οι σκιές του πολέμου μπορούν να φτάσουν πολύ πιο μακριά από το πεδίο της μάχης.

