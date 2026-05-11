«Σας παρακαλώ, με πυροβόλησε»: Η 43χρονη στην Καλλιθέα σταματούσε αμάξια αιμόφυρτη και την αγνοούσαν

Η 43χρονη ιδιοκτήτρια βγήκε τραυματισμένη από το κλαμπ στην Καλλιθέα και εκλιπαρούσε οδηγούς να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που έρχονται στο φως από τα πρώτα λεπτά μετά τους πυροβολισμούς σε κλαμπ στην Καλλιθέα, όπου μία 43χρονη ιδιοκτήτρια τραυματίστηκε από ένοπλο άνδρα και βγήκε αιμόφυρτη στον δρόμο, ζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια.

Η γυναίκα, τραυματισμένη στον λαιμό και στον ώμο, εμφανίζεται σε βίντεο να προσπαθεί να σταματήσει διερχόμενα αυτοκίνητα, φωνάζοντας «σας παρακαλώ στο νοσοκομείο, με πυροβόλησε». Δίπλα της βρίσκεται ο αδερφός της, ο οποίος τη βοηθά να σταθεί όρθια, ενώ εκείνη αιμορραγεί και προσπαθεί να βρει κάποιον να τη μεταφέρει όσο πιο γρήγορα γίνεται για τις πρώτες βοήθειες.

Τα λεπτά μετά τους πυροβολισμούς

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 58χρονος δράστης μπήκε στο μαγαζί και άνοιξε πυρ, σκορπώντας τον τρόμο σε πελάτες και εργαζόμενους. Οι άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα στο κλαμπ έπεσαν κάτω από τα τραπέζια για να προστατευτούν, την ώρα που ο άνδρας φέρεται να είχε σταθεί κοντά στην έξοδο, εμποδίζοντας τον κόσμο να απομακρυνθεί.

Η 43χρονη βρισκόταν στο ταμείο όταν ο δράστης την πλησίασε. Η ίδια περιέγραψε πως πριν σηκώσει το όπλο, της είπε «θα σε σκοτώσω» και στη συνέχεια την πυροβόλησε. Όπως ανέφερε, ο άνδρας είχε δημιουργήσει προβλήματα μέσα στο μαγαζί, ενοχλώντας εργαζόμενες, πριν η κατάσταση ξεφύγει εντελώς.

Η γυναίκα, παρότι τραυματισμένη, κατάφερε να βγει έξω από το κλαμπ. Εκεί άρχισε να ζητά βοήθεια από περαστικούς και οδηγούς, καθώς, όπως είπε, είχε αφήσει τα κλειδιά της μέσα στο μαγαζί και δεν μπορούσε να φύγει μόνη της. Τελικά, ο αδερφός της ήταν εκείνος που τη μετέφερε στο νοσοκομείο.

Ο ίδιος περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε μέσα στο κλαμπ. Όπως είπε, ο 58χρονος πήγε κατευθείαν προς την αδερφή του και την πυροβόλησε, ενώ στη συνέχεια έριξε και άλλες βολές προς την πλευρά του DJ και στο πάτωμα. Σύμφωνα με την περιγραφή του, μέσα στο μαγαζί ακούστηκαν συνολικά περισσότερες από επτά ή οκτώ πιστολιές, ενώ ο δράστης φέρεται να βγήκε αργότερα έξω και να πυροβόλησε και την ταμπέλα του καταστήματος.

«Είναι μανούλα και έχει δύο μικρά παιδάκια», είπε ο αδερφός της 43χρονης, περιγράφοντας ότι την είδε να δέχεται τις σφαίρες και να φεύγει από το ταμείο κρατώντας τον λαιμό της. Ο ίδιος ανέφερε πως προσπάθησε αρχικά να κινηθεί προς τον δράστη, αλλά όταν είδε το όπλο έκανε πίσω και απομακρύνθηκε από την πίσω πλευρά του μαγαζιού.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε δεν ήταν Uzi, όπως είχε αρχικά μεταδοθεί, αλλά τύπου Scorpion. Ο 58χρονος φέρεται να πυροβόλησε πέντε φορές προς τη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε από δύο βολές σε λαιμό και πλάτη. Η 43χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, προσπαθώντας πλέον να συνέλθει από μια επίθεση που θα μπορούσε να της έχει στοιχίσει τη ζωή.

Ο δράστης συνελήφθη λίγα μέτρα πιο κάτω και αναμένεται να απολογηθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου. Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε ο ίδιος, ήταν μεθυσμένος και δεν θυμάται τι έκανε, ενώ υποστήριξε ότι είχε φέρει το όπλο από τη Σερβία. Οι αρχές εξετάζουν και πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες νωρίτερα είχε βρεθεί σε άλλο μαγαζί στο Μπουρνάζι, όπου φέρεται να είχε πυροβολήσει μία φορά.

Για την υπόθεση έγιναν ακόμη τέσσερις συλλήψεις ατόμων που βρίσκονταν μέσα στο μαγαζί. Οι τρεις συνελήφθησαν επειδή φέρονται να πέταξαν ναρκωτικά σε κοντινή απόσταση, ενώ ο τέταρτος επειδή εντοπίστηκε πάνω του κοκαΐνη και μέσα στο αυτοκίνητό του ένα πιστόλι ρέπλικα.

Το πιο σκληρό κομμάτι της ιστορίας, όμως, μένει η εικόνα της γυναίκας στον δρόμο. Μια 43χρονη, μητέρα δύο παιδιών, τραυματισμένη και τρομαγμένη, να σταματά αυτοκίνητα και να παρακαλά για βοήθεια. Και γύρω της, για μερικά βασανιστικά λεπτά, άνθρωποι που έβλεπαν το αίμα και συνέχιζαν την πορεία τους.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ