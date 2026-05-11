Γιώργος Μυλωνάκης: Βγήκε από τη ΜΕΘ μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας

Εκτός ΜΕΘ ο Γιώργος Μυλωνάκης μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας. Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν και η συγκινητική ανάρτηση της Τίνας Μεσσαροπούλου.

Ευχάριστα είναι τα νεότερα για την πορεία της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, καθώς ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ εξήλθε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας έπειτα από 26 ημέρες νοσηλείας στον Ευαγγελισμό.

Ο κ. Μυλωνάκης νοσηλευόταν μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που υπέστη εξαιτίας ρήξης ανευρύσματος στον εγκέφαλο, ενώ είχε υποβληθεί άμεσα σε εμβολισμό.

Σύμφωνα με το νέο ιατρικό ανακοινωθέν, η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση, γεγονός που επέτρεψε στους θεράποντες ιατρούς να αποφασίσουν τη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης για τη συνέχιση της θεραπείας και της αποθεραπείας του.

Στην επίσημη ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, κύριος Γεώργιος Μυλωνάκης, σήμερα 11 Μαΐου 2026 εξήλθε της ΜΕΘ του Νοσοκομείου ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός”, καθώς η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης».

Την ίδια ώρα, η σύζυγός του, Τίνα Μεσσαροπούλου, προχώρησε σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα social media, ευχαριστώντας το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου για τη στήριξη και τη φροντίδα που παρείχαν όλο αυτό το διάστημα.

Όπως ανέφερε, οι τελευταίες 26 ημέρες ήταν εξαιρετικά δύσκολες, ωστόσο εξέφρασε την αισιοδοξία της για την πορεία της αποκατάστασης, κάνοντας λόγο για «δύναμη της επιστήμης, του Θεού αλλά και της θέλησης του ίδιου για ζωή».

Παράλληλα, αποκάλυψε πως ο επόμενος σταθμός για τον Γιώργο Μυλωνάκη θα είναι εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, όπου θα συνεχιστεί η θεραπευτική διαδικασία.

Στην ανάρτησή της, η Τίνα Μεσσαροπούλου χαρακτήρισε τον σύζυγό της «μαχητή», σημειώνοντας πως τίποτα στη ζωή του δεν του χαρίστηκε και πως με την ίδια επιμονή θα δώσει και αυτή τη μάχη.

