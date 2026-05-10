Οι Metallica «ταρακούνησαν» το ΟΑΚΑ: Το Αστεροσκοπείο κατέγραψε τις δονήσεις του κοινού

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών κατέγραψε μικροσεισμικές δονήσεις από τη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ, μελετώντας το φαινόμενο των «concert quakes».

Μια ξεχωριστή επιστημονική καταγραφή πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Metallica στο ΟΑΚΑ, με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις δονήσεις που προκάλεσε η μαζική συμμετοχή του κοινού.

Μέσω του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, επιστήμονες χρησιμοποίησαν σεισμογραφικό εξοπλισμό υψηλής ευαισθησίας, επιχειρώντας να αποτυπώσουν το φαινόμενο των λεγόμενων «concert quakes» - των μικροσεισμικών δονήσεων που δημιουργούνται από τη συγχρονισμένη κίνηση χιλιάδων ανθρώπων σε μεγάλες συναυλίες και μαζικές εκδηλώσεις.

Το φαινόμενο έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, καθώς παρόμοιες διοργανώσεις σε διάφορες χώρες έχουν αποδείξει ότι μπορούν να αφήσουν μετρήσιμο σεισμικό αποτύπωμα στο υπέδαφος.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, βασικός στόχος της δράσης ήταν να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο η ενέργεια και ο παλμός του κοινού μετατρέπονται σε καταγεγραμμένα σεισμικά δεδομένα, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σύνδεση της επιστήμης με τη μουσική και τον πολιτισμό.

Σε ανάρτησή του, ο Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνος Χαλιορής, έκανε λόγο για μια δράση με έντονο συμβολισμό, σημειώνοντας πως «όταν ο παλμός της μουσικής συναντά τον παλμό της Γης, η επιστήμη αποκτά έναν μοναδικό συμβολισμό».

Όπως ανέφερε, η καταγραφή δεν είχε μόνο επιστημονικό ενδιαφέρον, αλλά και πολιτιστική διάσταση, καθώς για λίγες ώρες «οι κιθάρες, οι ρυθμοί και οι φωνές χιλιάδων ανθρώπων μετατράπηκαν σε δεδομένα που μπορούσαν να “διαβαστούν” από τα όργανα ενός εθνικού επιστημονικού φορέα».

Μάλιστα, με χιουμοριστική διάθεση, άφησε ανοιχτό το ερώτημα για το ποια συναυλία θα προκαλέσει ισχυρότερες δονήσεις - εκείνη των Metallica ή των Iron Maiden στις 23 Μαΐου.

«Η Γη χθες δεν κατέγραψε μόνο σεισμούς. Κατέγραψε ενέργεια, συναίσθημα και ιστορία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

