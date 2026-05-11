Eurovision 2026: Το BBC έγραψε για τον Akyla - «Η Ελλάδα δεν απέχει πολύ από τη νίκη»

Θετικά σχόλια συνεχίζει να συγκεντρώνει η ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026, μία ημέρα πριν από τον Α' ημιτελικό.

Ανάμεσα στα διεθνή μέσα που σχολιάζουν τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, την προσοχή του κοινού έχει τραβήξει το εκτενές αφιέρωμα του BBC, το οποίο παρουσιάζει και αξιολογεί και τις 35 φετινές συμμετοχές.

Ο μουσικός συντάκτης του BBC, Mark Savage, κάνει ειδική αναφορά στην ελληνική αποστολή και στον Akyla με το τραγούδι «Ferto», τονίζοντας πως η Ελλάδα συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί για τη νίκη. Όπως σημειώνει το βρετανικό μέσο, η Φινλανδία μπορεί να θεωρείται αυτή τη στιγμή το επικρατέστερο φαβορί, ωστόσο η Ελλάδα βρίσκεται και αυτή πολύ κοντά στη νίκη.

