Eurovision 2026: Διέρρευσε βίντεο από την εμφάνιση του Akyla - Η Παρθένα Χοροζίδου και το συγκινητικό φινάλε

Λίγες ώρες πριν τον Α' Ημιτελικό διέρρευσε βίντεο από τη συνολική εμφάνιση του Akyla στη Eurovision. Ο ρόλος της Παρθένας Χοροζίδου, η απρόσμενη έκπληξη και η συγκινητική στιγμή του τραγουδιού.

Η μεγάλη ημέρα έφτασε! Αντίστροφα μετρά ο χρόνος πια για την έναρξη του 70ου Διαγωνισμού της Eurovision στη Wiener Stadthalle της Βιέννης, με τον Α’ Ημιτελικό να ξεκινάει σε μερικές ώρες από τώρα. Ο Akylas και το τραγούδι «Ferto» έχουν ήδη προκαλέσει αίσθηση στην Ευρώπη, αποτελώντας ένα από τα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Τα στοιχήματα θέλουν την Ελλάδα να τερματίζει εντός πεντάδας και συγκεκριμένα στη δεύτερη θέση (μετά τη Φινλανδία), την ίδια στιγμή που το BBC υποστηρίζει πως ο Akylas βρίσκεται πολύ κοντά στη νίκη της Eurovision 2026.

Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στον αποψινό Α’ Ημιτελικό, που η ελληνική συμμετοχή θα εμφανιστεί στην 4η θέση - περίπου στις 22:20 το βράδυ. Εκτός από τον Akyla με το «Ferto», οι υπόλοιπες χώρες που θα διαγωνιστούν απόψε είναι οι: Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία, Σερβία.

