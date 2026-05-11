Τραγωδία στο αεροδρόμιο του Ντένβερ: Η στιγμή που αεροπλάνο παρασέρνει πεζό στον διάδρομο (vid)

Τρομακτικό βίντεο από το δυστύχημα με τον πεζό που σκοτώθηκε από αεροπλάνο σε διάδρομο απογείωσης στο Ντένβερ ήρθε στη δημοσιότητα.

Σοκ προκαλεί το βίντεο από κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε τη στιγμή της τραγωδίας στο αεροδρόμιο του Ντένβερ, όταν ένα Airbus A321neo της Frontier Airlines παρέσυρε θανάσιμα έναν άνθρωπο κατά τη διάρκεια της απογείωσης.

Το θύμα, τα στοιχεία του οποίου παραμένουν άγνωστα, φέρεται να πήδηξε τον φράχτη του αεροδρομίου μόλις δύο λεπτά πριν από το δυστύχημα και περπατούσε με αργό ρυθμό στον διάδρομο, την ώρα που το αεροσκάφος κινούνταν με ταχύτητα 230 χλμ/ώρα!

WATCH as new footage shows the Frontier jet hitting a half-crazed trespasser during takeoff at Denver International Airport in Colorado, USA yesterday. pic.twitter.com/SUO7Pg4aep — Dane (@UltraDane) May 10, 2026

Οι δραματικές συνομιλίες του πιλότου: «Μόλις χτυπήσαμε κάποιον»

Σύμφωνα με ηχητικό ντοκουμέντο από τις συνομιλίες με τον πύργο ελέγχου, ο πιλότος ενημέρωσε έντρομος: «Μόλις χτυπήσαμε κάποιον… έχουμε φωτιά στον κινητήρα». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το προσωπικό εδάφους επιβεβαίωνε το μέγεθος της φρίκης, αναφέροντας την ύπαρξη ανθρώπινων υπολειμμάτων στον διάδρομο απογείωσης. Η σύγκρουση προκάλεσε άμεση ανάφλεξη στον κινητήρα, αναγκάζοντας το πλήρωμα να σταματήσει τη διαδικασία απογείωσης.

Ο Μοχάμεντ Χασάν, επιβάτης της πτήσης, περιέγραψε τις στιγμές πανικού: «Ήταν η πιο τρομακτική εμπειρία της ζωής μου. Είδα φωτιά στα δεξιά μου, άκουσα έναν δυνατό κρότο και οι άνθρωποι άρχισαν να ουρλιάζουν. Νόμιζα ότι θα πεθάνουμε».

A Frontier Airlines flight bound for LAX hit a person on the runway during takeoff from Denver International Airport on Friday.



The Airbus A321 was taking off from runway 17L when it appeared to strike an individual walking on the runway. The pilot quickly aborted the takeoff.… pic.twitter.com/CtxCEYgYwl May 9, 2026

Οι 224 επιβάτες και τα επτά μέλη του πληρώματος παρέμειναν στο αεροσκάφος για περίπου τρία λεπτά μέσα σε καπνούς και αναθυμιάσεις, πριν ξεκινήσει η εκκένωση μέσω των φουσκωτών τσουληθρών έκτακτης ανάγκης.

12 επιπλέον τραυματίες από τη διαδικασία της εκκένωσης

Από τη διαδικασία της εκκένωσης τραυματίστηκαν ελαφρά τουλάχιστον 12 άνθρωποι, με πέντε εξ αυτών να μεταφέρονται σε νοσοκομεία της περιοχής για προληπτικούς λόγους.

Οι υπόλοιποι επιβάτες οδηγήθηκαν στον τερματικό σταθμό και αργότερα προωθήθηκαν στον προορισμό τους με άλλη πτήση της εταιρείας. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθεί πώς το άτομο κατάφερε να παραβιάσει την περίμετρο του αεροδρομίου και να φτάσει μέχρι τον διάδρομο απογείωσης.

