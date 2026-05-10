Ηράκλειο: «Ήταν ατύχημα» λέει ο 30χρονος που παρέσυρε τη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά τους

Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε στον 30χρονο στην Κρήτη, μετά τον σοβαρό τραυματισμό της 28χρονης συζύγου του. Τι υποστήριξε στις Αρχές.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών στο Ηράκλειο για την υπόθεση σοβαρού τραυματισμού μιας 28χρονης γυναίκας, η οποία νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, μετά από παράσυρση με όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος σύζυγός της.

Σε βάρος του άνδρα έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου.

Παρά τη δίωξη, ο ίδιος επιμένει πως ο τραυματισμός της συζύγου του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος.

Τι υποστήριξε ο 30χρονος στις Αρχές

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο 30χρονος φέρεται να κατέθεσε πως η 28χρονη έπεσε από το όχημα εξαιτίας βλάβης στην πόρτα της κλούβας, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί σοβαρά.

Ωστόσο, οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας, κάτι που αποτυπώνεται και στη βαρύτητα των κατηγοριών που του αποδόθηκαν.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 30χρονος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς στο αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε διαπιστώθηκε κατανάλωση αλκοόλ. Επιπλέον, έχει ληφθεί δείγμα αίματος για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

Τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές

Οι αστυνομικοί έχουν ήδη συλλέξει δείγματα DNA και αίματος από το όχημα, ενώ πραγματογνώμονας αναμένεται να εξετάσει διεξοδικά τις πόρτες της κλούβας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ζευγάρι είχε φύγει από το σπίτι το απόγευμα του Σαββάτου μαζί με τα τρία μικρότερα παιδιά τους, μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος τριών μηνών. Το μεγαλύτερο παιδί παρέμεινε με τη γιαγιά του.

Περίπου 20 λεπτά αργότερα, ο 30χρονος τηλεφώνησε στη μητέρα της 28χρονης, ενημερώνοντάς την ότι η κόρη της είχε τραυματιστεί, υποστηρίζοντας πως η πόρτα του οχήματος άνοιξε ξαφνικά λόγω μηχανικής βλάβης.

Η μητέρα και ο αδερφός της γυναίκας έσπευσαν στο σημείο και την εντόπισαν σε χαντάκι, φέροντας σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, αλλά και εκδορές σε πλάτη και χέρια.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν επίσης ότι το όχημα έφερε εμφανείς φθορές, ενώ έλειπε ο προφυλακτήρας, ο οποίος – σύμφωνα με πληροφορίες – είχε τοποθετηθεί μέσα στο αυτοκίνητο. Ίχνη αίματος εντοπίστηκαν στην πόρτα του συνοδηγού, στη συρόμενη πλαϊνή πόρτα αλλά και στον προφυλακτήρα.

Κρίσιμη η κατάθεση της 28χρονης

Η 28χρονη παραμένει νοσηλευόμενη και μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς. Οι Αρχές θεωρούν πως η μαρτυρία της θα είναι καθοριστική για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, συγγενικό πρόσωπο της γυναίκας φέρεται να κατέθεσε πως στο παρελθόν υπήρχαν περιστατικά έντασης και ενδοοικογενειακών συγκρούσεων ανάμεσα στο ζευγάρι, με το τελευταίο επεισόδιο να φέρεται να σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2026.

