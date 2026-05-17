Τραγωδία στη Ρόδο: Μητέρα και κόρη τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι στη Ρόδο, με δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη, να χάνουν τη ζωή τους σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου. Τα θύματα είναι μια 57χρονη και η 26χρονη κόρη της, με καταγωγή από το νησί.

Το δυστύχημα έγινε περίπου στις 15:30, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες συγκρούστηκε με άλλο όχημα. Από τη σύγκρουση, το αυτοκίνητό τους αναποδογύρισε, με αποτέλεσμα μητέρα και κόρη να εγκλωβιστούν μέσα σε αυτό.

Κρατείται ο οδηγός του δεύτερου οχήματος

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τρία οχήματα και πυροσβέστες που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των δύο γυναικών. Οι δύο επιβαίνουσες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Στο δεύτερο αυτοκίνητο επέβαιναν πατέρας και γιος, καθώς και ακόμη μία γυναίκα. Και οι τρεις τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση και μεταφέρθηκαν επίσης στο νοσοκομείο, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, κρατείται από τις αστυνομικές αρχές. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και αναμένεται να οδηγηθεί αύριο το μεσημέρι ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η τοπική κοινωνία της Ρόδου είναι συγκλονισμένη από τον θάνατο των δύο γυναικών.

