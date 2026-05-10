Οικογένεια στην Κίνα χρησιμοποιεί AI κλώνο νεκρού για να μιλάει με τη μητέρα του

Οικογένεια χρησιμοποίησε κλώνο τεχνητής νοημοσύνης νεκρού άνδρα για να γλιτώσει την 80χρονη μητέρα του από τον πόνο της γνώσης της αλήθειας.

Μια ασυνήθιστη υπόθεση από την Κίνα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ηθικό προβληματισμό στο διαδίκτυο, καθώς μια οικογένεια επέλεξε να χρησιμοποιήσει έναν ψηφιακό κλώνο τεχνητής νοημοσύνης για να επικοινωνεί με την 80χρονη μητέρα ενός άνδρα που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Η ηλικιωμένη γυναίκα δεν γνωρίζει για τον θάνατο του μοναχοπαιδιού της και πιστεύει ότι ο γιος της εργάζεται σε άλλη πόλη.

Η οικογένεια ήθελε να «προστατέψει» την ηλικιωμένη

Το ψηφιακό μοντέλο δημιουργήθηκε από ειδική εταιρεία μετά από αίτημα του εγγονού της γυναίκας, χρησιμοποιώντας φωτογραφίες, βίντεο και ηχογραφήσεις του θανόντος. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακά ρεαλιστικό, καθώς το AI αναπαράγει με ακρίβεια τη φωνή, την προφορά, τον τρόπο ομιλίας, ακόμα και χαρακτηριστικές κινήσεις του άνδρα, όπως το να σκύβει ελαφρώς προς τα εμπρός όταν μιλάει.

Η απόφαση για τη συγκάλυψη του θανάτου ελήφθη εξαιτίας της βεβαρυμένης κατάστασης της υγείας της 80χρονης, η οποία πάσχει από καρδιακά προβλήματα. Η οικογένεια θεώρησε ότι η είδηση της απώλειας του μοναχογιού της θα ήταν μοιραία για εκείνη.

Στις βιντεοκλήσεις που διοργανώνονται, η μητέρα συμβουλεύει τον «γιο» της να προσέχει τη διατροφή του και να ντύνεται καλά, ενώ εκείνος της υπόσχεται ότι θα την επισκεφθεί σύντομα, μόλις μειωθεί ο φόρτος εργασίας του.

