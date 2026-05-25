Αμερικανικός «πύργος» με 54 κάννες καταρρίπτει σμήνη drones σε λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα

Μια νέα αντι-drone τεχνολογία παρουσιάστηκε στις ΗΠΑ, με στόχο να αντιμετωπίζει μαζικές επιθέσεις από μικρά καμικάζι drones χωρίς να χρησιμοποιεί ραντάρ.

Μια αμερικανική startup, η Picket Defense Systems, παρουσίασε στο SOF Week 2026 στην Τάμπα ένα σύστημα που μοιάζει να βγήκε από το μέλλον της αεράμυνας. Ονομάζεται Inferno RTC και περιγράφεται ως ο πρώτος ημισφαιρικός περιστρεφόμενος πύργος που έχει σχεδιαστεί για να καταρρίπτει σμήνη από καμικάζι drones σε λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα.

Το βασικό του χαρακτηριστικό είναι εντυπωσιακό: διαθέτει περισσότερες από 54 σταθερές κάννες, τοποθετημένες σε διαφορετικές γωνίες πάνω στην επιφάνεια του πύργου. Αντί να λειτουργεί σαν ένα κλασικό πολυβόλο που στρέφεται προς τον στόχο, το σύστημα περιστρέφεται συνεχώς και ενεργοποιεί την κατάλληλη κάννη την ακριβή στιγμή που χρειάζεται.

Χωρίς ραντάρ, με ήχο και κάμερες

Η μεγάλη διαφορά του Inferno RTC είναι ότι δεν βασίζεται σε ραντάρ. Η ανίχνευση γίνεται παθητικά, με ένα σύστημα τρισδιάστατων μικροφώνων που «ακούει» τον ήχο από τους έλικες των drones, ενώ οπτικές κάμερες επιβεβαιώνουν τον στόχο. Στη συνέχεια, αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης υπολογίζει την πορεία του drone, επιλέγει την κατάλληλη κάννη και το κατάλληλο πυρομαχικό και ανοίγει πυρ.

Η λογική είναι απλή αλλά κρίσιμη για τα σύγχρονα πεδία μάχης. Τα μικρά FPV drones είναι φθηνά, δύσκολα εντοπίζονται και μπορούν να προκαλέσουν τεράστια ζημιά σε πολύ ακριβότερα συστήματα. Έτσι, οι στρατοί αναζητούν λύσεις που να μη σπαταλούν πανάκριβα πυραυλικά μέσα για να σταματήσουν στόχους χαμηλού κόστους.

Το Inferno RTC έχει δύο εκδόσεις. Η μικρότερη ζυγίζει περίπου 20 κιλά και φέρει 36 κάννες, ενώ η μεγαλύτερη φτάνει τα 40 κιλά και διαθέτει πάνω από 54 κάννες. Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιήσει διαφορετικά διαμετρήματα, από ελαφρά πυρομαχικά μέχρι χαμηλής ταχύτητας βομβίδες, ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος του drone.

Η εγγυημένη ζώνη κατάρριψης αναφέρεται στα 40 μέτρα, ενώ η ανίχνευση μπορεί να ξεκινήσει περίπου στα 100 μέτρα. Αυτό δίνει στο σύστημα ελάχιστο χρόνο αντίδρασης, περίπου τρία δευτερόλεπτα, για να αναγνωρίσει τον στόχο, να υπολογίσει την πορεία του και να τον εξουδετερώσει.

Η εμφάνιση τέτοιων τεχνολογιών δεν είναι τυχαία. Οι πόλεμοι των τελευταίων ετών έδειξαν ότι τα φθηνά drones μπορούν να αλλάξουν τους κανόνες της αεράμυνας. Συστήματα που σχεδιάστηκαν για πυραύλους και επανδρωμένα αεροσκάφη δεν είναι πάντα η πιο αποδοτική απάντηση απέναντι σε μαζικά, αναλώσιμα drones.

Το Inferno RTC δείχνει ακριβώς αυτή τη νέα κατεύθυνση: μικρότερα, γρήγορα, παθητικά και φθηνότερα αντι-drone συστήματα, ικανά να λειτουργούν χωρίς να αποκαλύπτουν τη θέση τους με εκπομπές ραντάρ. Αν περάσει από το στάδιο του πρωτοτύπου σε ευρεία χρήση, μπορεί να γίνει ένα από τα συστήματα που θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο προστατεύονται στρατιωτικές βάσεις, οχήματα και κρίσιμες εγκαταστάσεις από επιθέσεις drones.

