«Ύπνος με τον νορβηγικό τρόπο»: Το κόλπο των Σκανδιναβών που δοκιμάζουν πλέον όλα τα ζευγάρια

Η σκανδιναβική μέθοδος ύπνου με δύο ξεχωριστά παπλώματα κερδίζει έδαφος παγκοσμίως, καθώς βελτιώνει την ποιότητα ύπνου, μειώνει τις διακοπές και ενισχύει τη σχέση των ζευγαριών.

Μια συνήθεια που για δεκαετίες θεωρείται απολύτως φυσιολογική στις σκανδιναβικές χώρες αρχίζει πλέον να αποκτά φανατικούς υποστηρικτές και εκτός Βόρειας Ευρώπης. Ο λεγόμενος «ύπνος με τον νορβηγικό τρόπο» υπόσχεται καλύτερη ξεκούραση για τα ζευγάρια, χωρίς καβγάδες για τα σκεπάσματα και χωρίς διαφωνίες για τη θερμοκρασία του κρεβατιού.

Στη Νορβηγία, τη Σουηδία και τη Δανία, πολλά ζευγάρια κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι αλλά χρησιμοποιούν διαφορετικά παπλώματα. Αν και για πολλούς εκτός Σκανδιναβίας η εικόνα μοιάζει ασυνήθιστη, στην πραγματικότητα πρόκειται για μια πρακτική που συνδέεται άμεσα με καλύτερη ποιότητα ύπνου και μεγαλύτερη άνεση κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι κάθε ένας μπορεί να ρυθμίζει τη θερμοκρασία του ύπνου του όπως επιθυμεί. Άλλοι αισθάνονται περισσότερο κρύο, άλλοι ζεσταίνονται εύκολα, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που η «μάχη της κουβέρτας» καταλήγει να διαταράσσει τον ύπνο και των δύο. Με τα ατομικά παπλώματα, κάθε σύντροφος έχει τον δικό του χώρο και τη δική του άνεση.

Και άνεση και καθαριότητα

Παράλληλα, η σκανδιναβική μέθοδος θεωρείται πιο πρακτική και υγιεινή, καθώς τα μικρότερα παπλώματα πλένονται και αλλάζονται ευκολότερα και πιο συχνά. Η λύση αυτή εφαρμόζεται και σε πολύ μεγάλα κρεβάτια, προσφέροντας μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η πρακτική αυτή δεν έχει σχέση με το λεγόμενο «διαζύγιο ύπνου», όπου τα ζευγάρια επιλέγουν να κοιμούνται σε ξεχωριστά δωμάτια ή κρεβάτια. Αντίθετα, ο «Νορβηγικός Τρόπος» διατηρεί τη σωματική εγγύτητα, περιορίζοντας παράλληλα τις αιτίες που οδηγούν σε κακό ύπνο.

Έρευνες τα τελευταία χρόνια ενισχύουν αυτή την άποψη. Σύμφωνα με την Εταιρεία Έρευνας Ύπνου, έως και το 30% της ποιότητας του ύπνου επηρεάζεται από τις συνήθειες και τις κινήσεις του συντρόφου. Παράγοντες όπως οι αλλαγές θερμοκρασίας, οι συνεχείς κινήσεις ή το τράβηγμα της κουβέρτας μπορούν να προκαλέσουν επαναλαμβανόμενες αφυπνίσεις μέσα στη νύχτα.

Μελέτη του Πανεπιστημίου της Αριζόνα έδειξε ότι τα άτομα που κοιμούνται δίπλα στον σύντροφό τους εμφανίζουν λιγότερη αϋπνία, καλύτερη διάρκεια ύπνου και χαμηλότερα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης. Την ίδια στιγμή, έρευνα του Πανεπιστημίου του Κίελο στη Γερμανία κατέληξε ότι τα ζευγάρια που κοιμούνται μαζί συγχρονίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τους κύκλους ύπνου REM, στοιχείο που συνδέεται με βαθύτερη ξεκούραση.

Ο Δρ. Michael Gradisar, διευθυντής Επιστήμης Ύπνου στην εφαρμογή Sleep Cycle, υποστηρίζει ότι σχεδόν το ένα τρίτο των νυχτερινών διακοπών προκαλείται από τις κινήσεις του/της συντρόφου. Όπως εξηγεί, η χρήση ξεχωριστών παπλωμάτων μπορεί να μειώσει αισθητά αυτές τις διαταραχές χωρίς να επηρεάζει τη συναισθηματική οικειότητα του ζευγαριού.

Καθώς όλο και περισσότεροι αναζητούν καλύτερη ποιότητα ύπνου, η σκανδιναβική πρακτική φαίνεται να εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες τάσεις ευεξίας μέσα στο σπίτι.

