Η Google απελευθερώνει 32 εκατ. κουνούπια στη Φλόριντα: Το σχέδιο που θα βοηθήσει τη δημόσια υγεία

Η Google θέλει να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια μολυσμένα κουνούπια στις ΗΠΑ για να βοηθήσουν στη δημόσια υγεία.

Η Google ζητά έγκριση για την απελευθέρωση 32 εκατομμυρίων εργαστηριακών κουνουπιών στη Φλόριντα, στο πλαίσιο μιας καινοτόμου υγειονομικής πρωτοβουλίας που στοχεύει στη μείωση του πληθυσμού τους και τον περιορισμό μετάδοσης ασθενειών.

Αν και ακούγεται σαν σχέδιο βγαλμένο από ταινία του Τζέιμς Μποντ, το πλάνο αποτελεί μέρος μιας νέας πρωτοβουλίας για τη δημόσια υγεία που προωθεί ο τεχνολογικός κολοσσός. Επί του παρόντος, η Google αναζητά ομοσπονδιακή έγκριση για το πρόγραμμα, συνεργαζόμενη με μια εταιρεία που ονομάζεται Debug.

Παρά το μικρό τους μέγεθος, τα κουνούπια αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους δολοφόνους παγκοσμίως, καθώς είναι φορείς ασθενειών όπως η ελονοσία, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο ιός Ζίκα, ο κίτρινος πυρετός και ο δάγκειος πυρετός. Αυτό τα καθιστά ένα από τα πιο επικίνδυνα ζώα για τον άνθρωπο, με βάση τον καθαρό αριθμό θανάτων που προκαλούν.

Πώς η απελευθέρωση κουνουπιών θα βοηθήσει τη δημόσια υγεία

Το μυστικό κρύβεται στο γεγονός ότι τα κουνούπια που θα απελευθερωθούν φέρουν ένα συγκεκριμένο είδος παρασιτικού βακτηρίου, το Wolbachia. Η συγκεκριμένη λοίμωξη δεν ενέχει κανέναν απολύτως κίνδυνο για τον άνθρωπο και υπάρχει φυσικά σε πολλά είδη εντόμων, από μέλισσες μέχρι πεταλούδες.

Στα κουνούπια, ωστόσο, το βακτήριο εισέρχεται στο αναπαραγωγικό τους σύστημα. Η μόλυνση καθιστά τα αυγά μη βιώσιμα, με αποτέλεσμα να μην εκκολάπτονται. Στόχος της μεθόδου, η οποία ονομάζεται «Τεχνική Στείρωσης Εντόμων», είναι να εξαπλωθεί το βακτήριο στον άγριο πληθυσμό, ώστε να μειωθεί ο συνολικός αριθμός των κουνουπιών και κατ' επέκταση ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

Στην ιστοσελίδα της Debug αναφέρεται: «Συνδυάζουμε την επιστημονική και μηχανική τεχνογνωσία της ομάδας μας με τη βοήθεια διεθνών συνεργατών για να εκτρέψουμε και να απελευθερώσουμε πολλά "καλά" έντομα, σταματώντας τα κακά κουνούπια που μπορούν να μεταδώσουν ασθένειες».

Παρά τις επιστημονικές διαβεβαιώσεις, το έργο έχει προκαλέσει ανησυχίες σε ορισμένους κατοίκους της Φλόριντα, οι οποίοι εκφράζουν επιφυλάξεις για το τι θα μπορούσε να πάει στραβά στην πίσω αυλή τους.

