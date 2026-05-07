Greek Mafia: Οι τέσσερις συλλήψεις για τη δολοφονία του «Θαμνάκια» - Το συμβόλαιο θανάτου και ο ρόλος του Έντικ

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. τέσσερα άτομα για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστού ως «Θαμνάκια». Οι σχέσεις με τη ρωσόφωνη μαφία, ο ρόλος του Έντικ και το χρονικό της εκτέλεσης στο Χαλάνδρι.

Σημαντική εξέλιξη στις έρευνες για τη μαφιόζικη εκτέλεση του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστού στον χώρο της νύχτας ως «Θαμνάκια», καθώς αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στην οργάνωση της δολοφονίας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Μαΐου, έπειτα από πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, με τους συλληφθέντες να κατηγορούνται ότι αποτέλεσαν την υποστηρικτική ομάδα των εκτελεστών που δολοφόνησαν τον 55χρονο έξω από ιδιωτική κλινική στο Χαλάνδρι, στις 24 Απριλίου 2025.

Σύμφωνα με τις Αρχές, πρόκειται για δύο Έλληνες υπηκόους -αλβανικής καταγωγής- και δύο ακόμη ημεδαπούς, εκ των οποίων ο ένας είναι ήδη κρατούμενος σε σωφρονιστικό κατάστημα. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι τέσσερις κατηγορούμενοι είχαν αναλάβει το επιχειρησιακό σκέλος της δολοφονίας, εξασφαλίζοντας οπλισμό, οχήματα, μετακινήσεις και υποστήριξη στους αλλοδαπούς εκτελεστές που έφτασαν στην Ελλάδα αποκλειστικά για την εκτέλεση και αποχώρησαν αμέσως μετά.

Η σύνδεση με τη ρωσόφωνη μαφία

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. στρέφονται πλέον στον αποκαλούμενο «Έντικ», που θεωρείται ηγετικό στέλεχος της ρωσόφωνης μαφίας και φέρεται να βρίσκεται στο Ντουμπάι. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η εντολή για τη δολοφονία του Μοσχούρη συνδέεται με τη διαμάχη για τον έλεγχο του λαθρεμπορίου καπνού, δραστηριότητα στην οποία ο «Θαμνάκιας» φέρεται να είχε εμπλακεί το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο κάδρο των ερευνών βρίσκεται και ο Γιάννης Λάλας, ο οποίος είχε στο παρελθόν συνεργαστεί με το θύμα, προτού οι σχέσεις τους οδηγηθούν σε ρήξη. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες αστυνομικές πηγές, οι αδελφοί Λάλα είχαν στη συνέχεια συνδεθεί με την ομάδα του «Έντικ», με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο κοινής εμπλοκής στην εκτέλεση.

Κατηγορίες και άλλες εγκληματικές ενέργειες

Οι τέσσερις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες και για άλλες υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται έκρηξη σε επιχείρηση εμπορίας αυτοκινήτων στη Νέα Ερυθραία τον Αύγουστο του 2024, εταιρεία που φέρεται να είχε συνεργασία με τον Μοσχούρη.

Παράλληλα, κατηγορούνται για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, καθώς φέρονται να είχαν τοποθετήσει GPS σε όχημα δικηγόρου που συνδεόταν με έγκλειστο ηγετικό στέλεχος της Greek Mafia. Οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης κάμερες παρακολούθησης κοντά στην κατοικία της, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες ότι σχεδιαζόταν νέα δολοφονική επίθεση.

Το «συμβόλαιο θανάτου» και οι εκτελεστές

Παρά τις συλλήψεις, οι φυσικοί αυτουργοί της εκτέλεσης παραμένουν ασύλληπτοι. Οι Αρχές αναζητούν τουλάχιστον δύο αλλοδαπούς εκτελεστές, οι οποίοι φέρονται να κινήθηκαν με απόλυτο επαγγελματισμό.

Το modus operandi της επίθεσης είχε εξαρχής στρέψει τις υποψίες προς τη ρωσόφωνη μαφία. Η αγριότητα της επίθεσης, η χρήση πολεμικού τυφεκίου και η αδιαφορία για τυχόν παράπλευρα θύματα θεωρήθηκαν χαρακτηριστικά παρόμοιων εκτελέσεων που έχουν αποδοθεί σε κυκλώματα του ανατολικού μπλοκ.

Οι αστυνομικοί υπενθυμίζουν ότι παρόμοιος τρόπος δράσης είχε καταγραφεί και στις δολοφονίες των Ζαμπούνη, Ρουμπέτη, Μουζακίτη και Σκαφτούρου, υποθέσεις που επίσης αποδίδονται σε αντίπαλες ομάδες της Greek Mafia.

Το χρονικό της δολοφονίας στο Χαλάνδρι

Η δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη σημειώθηκε το μεσημέρι της 24ης Απριλίου 2025, έξω από ιδιωτική κλινική στο Χαλάνδρι. Οι δράστες είχαν στήσει ενέδρα και άνοιξαν πυρ με καλάσνικοφ τη στιγμή που το θύμα κατευθυνόταν προς το όχημά του.

Ο 55χρονος έπεσε νεκρός στο πεζοδρόμιο από τα πυρά, ενώ οι εκτελεστές διέφυγαν με όχημα που αργότερα εντοπίστηκε καμένο στο Πάτημα Χαλανδρίου. Το αυτοκίνητο είχε κλαπεί από γυναίκα ιδιοκτήτρια, η οποία δεν είχε ακόμη προλάβει να δηλώσει την κλοπή στις Αρχές.

