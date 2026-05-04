Εξωπραγματικό θέαμα στον ουρανό της Ινδονησίας: Τα σύννεφα μετατράπηκαν σε ουράνιο τόξο (vid)

Εμφανίστηκε στην Ινδονησία σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο που μετατρέπει τα σύννεφα σε ουράνιο τόξο και αποσβόλωσε τους κατοίκους της περιοχής.

Κάτοικοι και επισκέπτες στην περιοχή Τζονγκόλ της Ινδονησίας έγιναν μάρτυρες ενός εντυπωσιακού μετεωρολογικού φαινομένου, όταν τα σύννεφα στον ουρανό πήραν τα χρώματα του ουράνιου τόξου.

Το θέαμα, γνωστό ως ιριδισμός των νεφών, απαθανατίστηκε σε βίντεο που έγιναν αμέσως viral, δείχνοντας τον ουρανό να «ζωγραφίζεται» με αποχρώσεις του ροζ, του πράσινου και του μπλε.

Fenomena awan pelangi di atas langit bogor pic.twitter.com/TauQVuKV7Y — txtdaribogor (@txtdaribogor) May 2, 2026

Τι είναι ο ιριδισμός των νεφών

Ο ιριδισμός δημιουργείται όταν το φως του ήλιου ή του φεγγαριού διαθλάται από μικροσκοπικά σταγονίδια νερού ή κρυστάλλους πάγου που βρίσκονται μέσα στα σύννεφα.

Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία λεπτών και λαμπερών χρωματικών διαβαθμίσεων που θυμίζουν το εσωτερικό ενός οστράκου ή ένα ουράνιο τόξο. Το φαινόμενο εμφανίζεται συνήθως σε αραιά σύννεφα μεγάλου υψομέτρου και είναι πιο έντονο το πρωί ή αργά το απόγευμα, όταν ο ήλιος βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα.

Fenomena Awan Iridescent terlihat di langit Jonggol, Bogor, Jumat 1/5/2026.

Awan Iridescent adl fenomena optik akibat difraksi cahaya Matahari oleh partikel kecil di awan tipis, shg tampak berwarna seperti pelangi 🌈

📹 sipa5402 📸 istimewa. https://t.co/6UyjAGc4mw pic.twitter.com/eoRRr56aDm May 3, 2026

Γιατί είναι τόσο σπάνιο

Αυτό που καθιστά τον ιριδισμό σπάνιο είναι οι πολύ συγκεκριμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες που απαιτούνται για την εμφάνισή του.

Τα σωματίδια μέσα στα σύννεφα πρέπει να έχουν ομοιόμορφο μέγεθος ώστε να προκαλέσουν τη σωστή διάθλαση του φωτός. Επιπλέον, η διάρκεια του φαινομένου είναι συχνά πολύ μικρή, καθώς οι αλλαγές στην πυκνότητα των νεφών ή στη γωνία του φωτός το κάνουν να εξαφανίζεται γρήγορα, καθιστώντας την καταγραφή του στην Ινδονησία μια ιδιαίτερα τυχερή στιγμή.

