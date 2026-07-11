Το πιο γλυκό σχόλιο για το γήπεδο της Λεωφόρου το έκανε ένας Νορβηγός τουρίστας

Μπορεί το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό να ετοιμάζεται, όμως το γήπεδο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και οι ιστορίες του, δεν θα σβήσουν ποτέ από τη μνήμη.

Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 19:30, ο Παναθηναϊκός έπαιξε στο γήπεδο αυτό που φημολογείται ότι ήταν το τελευταίο του παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ. 104 χρόνια ιστορίας θα είναι χαραγμένα για πάντα στην καρδιά της Αθήνας, γιατί το Απόστολος Νικολαΐδης, το εμβληματικό γήπεδο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, είναι κομμάτι της πόλης.

Η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, το σπίτι του Παναθηναϊκού εδώ και έναν αιώνα, έχει διανύσει μια διαδρομή γεμάτη ρεκόρ, πρωτιές, αναμνήσεις και στιγμές δόξας για το «τριφύλλι». Στον Βοτανικό χτίζεται η νέα έδρα του συλλόγου όπου αναμένεται να λειτουργήσει την σεζόν 2027-28 ενώ στο μεσοδιάστημα οι αγώνες των «πρασίνων» θα διεξάγονται στο ΟΑΚΑ.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr