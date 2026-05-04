Βίντεο-μαϊμού με τον Άγιο Παΐσιο: Το κόλπο με το «ΑΜΗΝ» και τα μηνύματα

AI βίντεο με τον Άγιο Παΐσιο διακινούνται στο Facebook, οδηγώντας πιστούς σε σχόλια και ύποπτες αγορές.

Στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχουν προσφύγει ιερείς και πιστοί, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία τους για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) που προσομοιάζει τη μορφή και τη φωνή του Αγίου Παϊσίου.

Οι καταγγελίες αφορούν τη δημιουργία deepfake βίντεο και ηχητικών μηνυμάτων, τα οποία διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζοντας τον Άγιο να "προφητεύει" ή να δίνει οδηγίες για σύγχρονα ζητήματα, προκαλώντας σύγχυση στους πιστούς.

Οι δημιουργοί χρησιμοποιούν εργαλεία AI για να φτιάξουν ιδιαίτερα ρεαλιστικό περιεχόμενο, το οποίο ανεβαίνει κυρίως στο Facebook, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και αλληλεπιδράσεις.

Πώς στήνεται η απάτη

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τα βίντεο δεν μένουν μόνο στο κομμάτι της παραπλάνησης. Οι διαχειριστές των σελίδων καλούν τους χρήστες να σχολιάσουν κάτω από το περιεχόμενο, συνήθως γράφοντας «ΑΜΗΝ». Μέσα από αυτή τη διαδικασία, αποκτούν πρόσβαση σε πιθανά «θύματα» και στη συνέχεια επικοινωνούν μαζί τους μέσω προσωπικών μηνυμάτων.

Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει προτροπές για αγορά προϊόντων ή άλλες ενέργειες, εκμεταλλευόμενοι την εμπιστοσύνη που δημιουργείται μέσω της θρησκευτικής εικόνας.

Η πρακτική αυτή θεωρείται από πολλούς όχι μόνο παραπλανητική, αλλά και προσβλητική για τη μνήμη και τη διδασκαλία του Αγίου, καθώς του αποδίδονται λόγια που δεν έχει πει ποτέ.

Οι καταγγέλλοντες ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών για τον εντοπισμό των υπευθύνων και την αφαίρεση των ψευδών βίντεο. Όπως επισημαίνουν, τέτοιες ενέργειες ενδέχεται να εμπίπτουν σε περιπτώσεις απάτης μέσω διαδικτύου, αλλά και διασποράς ψευδούς περιεχομένου.

