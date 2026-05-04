Σκηνή από ταινία: Η στιγμή που αεροπλάνο χτυπά φορτηγό πριν την προσγείωση στο Νιου Τζέρσεϊ (vid)

Αεροσκάφος της United χτύπησε φορτηγό και κολώνα σε αυτοκινητόδρομο, πριν προσγειωθεί με 231 ανθρώπους στο Νιούαρκ.

Ένα από τα πιο απίθανα και επικίνδυνα περιστατικά των τελευταίων ετών εκτυλίχθηκε στον εναέριο χώρο του Νιού Τζέρσεϊ, όταν επιβατικό αεροσκάφος της United Airlines βρέθηκε κυριολεκτικά λίγα μέτρα πάνω από πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο και ήρθε σε επαφή με οχήματα και υποδομές, λίγο πριν την προσγείωσή του.

Η πτήση UA169, ένα Boeing 767-400 που είχε απογειωθεί από τη Βενετία με προορισμό το αεροδρόμιο Newark Liberty, προσέγγιζε τον διάδρομο γύρω στις 14:00 τοπική ώρα, όταν συνέβη το αδιανόητο. Βίντεο που κυκλοφόρησαν καταγράφουν το αεροσκάφος να πετά εξαιρετικά χαμηλά πάνω από τον New Jersey Turnpike και, μέσα σε δευτερόλεπτα, να χτυπά φορτηγό αρτοποιείου που κινούνταν στον δρόμο.

Η στιγμή που όλα κρέμονται από μια λεπτομέρεια

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το σύστημα προσγείωσης του αεροσκάφους ήταν εκείνο που ήρθε σε επαφή με το φορτηγό, ενώ αμέσως μετά το αεροπλάνο χτύπησε και στύλο φωτισμού του αυτοκινητοδρόμου. Η σύγκρουση προκάλεσε συντρίμμια και πανικό, με τον στύλο να καταρρέει και να πέφτει πάνω σε άλλο όχημα, πιθανότατα τύπου Jeep, που βρισκόταν στο σημείο.

Ο οδηγός του φορτηγού στάθηκε απίστευτα τυχερός. Παρά τη σφοδρότητα της επαφής, υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα και εκδορές, μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο και πήρε εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα. Όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά από την εταιρεία στην οποία ανήκε το όχημα, «είναι θαύμα που δεν υπήρξαν θύματα».

Στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 221 επιβάτες και 10 μέλη πληρώματος. Παρά την επαφή με το φορτηγό και τον στύλο, το Boeing 767 κατάφερε να συνεχίσει κανονικά την πορεία του και να προσγειωθεί με ασφάλεια στο Νιούαρκ, χωρίς κανέναν τραυματισμό μεταξύ των επιβατών.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν την επαφή με τον στύλο φωτισμού και άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων οχημάτων, ενώ ξεκίνησε άμεσα έρευνα για τα ακριβή αίτια του περιστατικού. Το πλήρωμα αποσύρθηκε προσωρινά από τις πτήσεις, όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις, και το αεροσκάφος τέθηκε υπό τεχνικό έλεγχο.

Παρά τις εικόνες που μοιάζουν βγαλμένες από ταινία, η κατάληξη ήταν σχεδόν απίστευτη. Σε ένα συμβάν όπου όλα θα μπορούσαν να πάνε στραβά, τελικά κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά και η πτήση ολοκληρώθηκε χωρίς ανθρώπινες απώλειες.

🚨#BREAKING: Watch as dashcam video shows a United Airlines flight clipping a light pole during landing before striking a bakery truck on the ground, leaving the truck driver hospitalized.



📌#Newark | #NewJersey



Watch as dashcam footage from a bakery truck captures the moment… pic.twitter.com/OXw3xUVvtu — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 3, 2026

