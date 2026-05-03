Σάλος στο Ισραήλ: Τούρτα με θηλιά για Παλαιστίνιους στα γενέθλια του Μπεν-Γκβιρ

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε η τούρτα με θηλιά στα γενέθλια του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, εν μέσω έντονης κριτικής για το πλαίσιο περί θανατικής ποινής.

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Ισραήλ ο τρόπος με τον οποίο γιόρτασε τα 50ά γενέθλιά του ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, καθώς εικόνες από την εκδήλωση ήρθαν στο φως και πυροδότησαν πολιτική και κοινωνική κατακραυγή.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η τούρτα των γενεθλίων του, η οποία έφερε ως διακοσμητικό στοιχείο μια χρυσή θηλιά, σύμβολο που πολλοί συνέδεσαν άμεσα με τη σκληρή γραμμή που έχει υιοθετήσει ο ίδιος στο ζήτημα της επιβολής θανατικής ποινής σε Παλαιστινίους. Στην τούρτα υπήρχε και σχετική επιγραφή, ενώ σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός και η σύζυγός του εμφανίζονται να ποζάρουν χαμογελαστοί μπροστά στο συγκεκριμένο σκηνικό.

Israeli regime's National Security Minister Itamar Ben Gvir’s 50th birthday party sparked widespread condemnation after footage surfaced of a cake decorated with a noose—a chilling reference to his push for the death penalty against Palestinians. pic.twitter.com/7oBqfkCr3D — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) May 3, 2026

Η εκδήλωση είχε ήδη προκαλέσει αντιδράσεις πριν ακόμη δημοσιοποιηθούν οι εικόνες, καθώς μεταξύ των προσκεκλημένων περιλαμβάνονταν στελέχη της αστυνομίας, υπηρεσίας που υπάγεται στο υπουργείο του. Το γεγονός αυτό σχολιάστηκε επικριτικά, δεδομένων των κατηγοριών που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί εις βάρος του για υπέρβαση αρμοδιοτήτων.

Το περιστατικό επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από το νομοθετικό πλαίσιο που προωθεί ο ίδιος και το κόμμα του, Otzma Yehudit. Η πρόταση αφορά την επιβολή θανατικής ποινής σε Παλαιστινίους που καταδικάζονται για επιθέσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται ως τρομοκρατικές. Το σχέδιο νόμου έχει ήδη εγκριθεί από την Κνεσέτ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και διεθνώς.

Celebrations following the approval of the death penalty law.

Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir was seen celebrating inside the Knesset with champagne, opening a bottle and toasting “victory” to mark the passage of the law on the execution of Palestinian… pic.twitter.com/BmcCrn2OnH March 30, 2026

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση εισάγει διακρίσεις και δημιουργεί ένα παράλληλο σύστημα απονομής δικαιοσύνης, που εφαρμόζεται αποκλειστικά σε έναν πληθυσμό υπό κατοχή. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η εφαρμογή της θανατικής ποινής σε συνδυασμό με στρατιωτικά δικαστήρια και περιορισμένα δικαιώματα έφεσης ενδέχεται να παραβιάζει βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου.

Σύμφωνα με το προτεινόμενο πλαίσιο, η θανατική ποινή θα αποτελεί την προκαθορισμένη ποινή για συγκεκριμένα αδικήματα, με περιορισμένες δυνατότητες μετατροπής της. Επιπλέον, προβλέπεται επιτάχυνση των διαδικασιών εκτέλεσης, καθώς και ειδικές συνθήκες κράτησης για τους καταδικασθέντες.

