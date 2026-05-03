Επιβάτης αεροπλάνου έγινε μούσκεμα από μυστηριώδες υγρό που έτρεχε από την οροφή (vid)

Επιβάτης αεροπλάνου μοιράστηκε μία εξαιρετικά περίεργη περίπτωση σε πτήση προς το Σικάγο, όταν άγνωστης προέλευσης υγρό, έσταζε από την οροφή και τον έκανε μούσκεμα.

Ο Kevin Glover, 39χρονος από το Σινσινάτι, περιέγραψε την εφιαλτική εμπειρία που έζησε κατά τη διάρκεια της πτήσης 2616 της United Airlines από το Χιούστον στο Σικάγο.

Ενώ βρισκόταν στη θέση του, άρχισε ξαφνικά να πέφτει πάνω του υγρό από την οροφή του αεροσκάφους, με αποτέλεσμα να γίνει μούσκεμα από την κορυφή ως τα εσώρουχα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στο Instagram.

Η αβεβαιότητα για την προέλευση του υγρού: Η συνεχόμενη ροή έφτασε και τα έξι δευτερόλεπτα

Σύμφωνα με τον Glover, το πρόβλημα ξεκίνησε πριν από την απογείωση, όταν ένιωσε τις πρώτες σταγόνες. Αρχικά πίστεψε ότι φταίνε τα ακουστικά του, αλλά σύντομα το υγρό άρχισε να τρέχει σαν συνεχής ροή.

Παρά το γεγονός ότι κάλεσε επανειλημμένα το πλήρωμα, υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση που έτυχε ήταν ανεπαρκής, καθώς του έδωσαν μόνο μερικές χαρτοπετσέτες. Σε κάποιο σημείο της πτήσης, η ροή ήταν τόσο έντονη που διήρκεσε πέντε με έξι δευτερόλεπτα, προκαλώντας αναστάτωση και στους διπλανούς επιβάτες, καθώς το νερό αναπηδούσε πάνω στο καπέλο του και έπεφτε πάνω τους.

Το πλήρωμα υπέθεσε ότι η διαρροή οφειλόταν σε συσσωρευμένη συμπύκνωση στην καμπίνα, καθώς ο χώρος των αποσκευών από πάνω ήταν καθαρός. Μια αεροσυνοδός προσπάθησε να σταματήσει τη ροή τοποθετώντας χαρτοπετσέτες στις σχισμές της οροφής, αλλά το πρόβλημα συνεχίστηκε.

Ο Glover εξέφρασε την ανησυχία του για πιθανούς κινδύνους υγείας, καθώς δεν γνώριζε την ακριβή σύσταση του υγρού, ενώ αναγκάστηκε να αποβιβαστεί από το αεροπλάνο με βρεγμένα ρούχα, τραβώντας τα βλέμματα των υπόλοιπων επιβατών.

Απέρριψε αποζημίωση και οποιαδήποτε προσφορά από την εταιρεία

Μετά το περιστατικό, η United Airlines προσέφερε στον Glover επιστροφή χρημάτων ύψους 167 δολαρίων ή ψηφιακή πίστωση για μελλοντική πτήση, προτάσεις τις οποίες ο ίδιος απέρριψε.

Αν και δέχτηκε κάποιες δωρεάν μίλια ενώ βρισκόταν ακόμα στο αεροπλάνο, δήλωσε στο περιοδικό People ότι η αντιμετώπιση της εταιρείας ήταν ανεπαρκής, χαρακτηρίζοντας την προσφορά τους ως «ένα απλό χανζαπλάστ πάνω σε μια ανοιχτή πληγή».

