Η χώρα-παράδεισος που δεν έχει νόμισμα και αεροδρόμια: Οι κάτοικοί της δεν χρειάζονται καν να εργάζονται

Μια μικρή χώρα με 40.000 κατοίκους συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πλουσιότερες της Ευρώπης, λόγω της χαμηλής φορολογίας της.

Δεν υπάρχουν πολλές χώρες στον κόσμο που δεν διαθέτουν αεροδρόμιο. Το Λιχτενστάιν είναι μία από αυτές. Αυτό το μικρό, περίκλειστο κράτος της Κεντρικής Ευρώπης δεν διαθέτει αεροδρόμια, όπως συμβαίνει επίσης με το Μονακό, την Ανδόρα και το Σαν Μαρίνο.

Για να ταξιδέψει κανείς αεροπορικώς στο Λιχτενστάιν, πρέπει πρώτα να μεταβεί σε κάποιο κοντινό αεροδρόμιο. Τα πλησιέστερα, σε απόσταση, είναι της Ζυρίχης (Ελβετία), που βρίσκεται λίγο πάνω από 130 χιλιόμετρα οδικώς, και του Φριντριχσχάφεν στη Γερμανία, σε απόσταση μικρότερη των 90 χιλιομέτρων. Μια άλλη επιλογή είναι να πετάξει κανείς προς την Αυστρία.

Στις πλουσιότερες χώρες της Ευρώπης

Πέρα από αυτά, ένα ακόμη χαρακτηριστικό αυτού του μικρού κράτους, του οποίου ο πληθυσμός μόλις φτάνει τους 40.000 κατοίκους, είναι το κατά κεφαλήν εισόδημά του. Συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πλουσιότερες χώρες της Ευρώπης, λόγω της χαμηλής φορολογίας του. Ξεχωρίζει επίσης για το χαμηλό δημόσιο χρέος και τη χαμηλή ανεργία.

Η χώρα δεν χρειάζεται μια μεγάλη τουριστική βιομηχανία, καθώς μεγάλο μέρος της οικονομίας της βασίζεται στους χρηματοοικονομικούς και βιομηχανικούς τομείς. Η πρωτεύουσα της χώρας, το Βαντούζ, εξακολουθεί να προσελκύει τουρίστες κάθε χρόνο, που θέλουν να δουν τους αμπελώνες της κοιλάδας του Ρήνου, τα μονοπάτια πεζοπορίας στο Μάλμπουν και το ίδιο το κάστρο του Βαντούζ.

Πρόκειται για την τέταρτη μικρότερη χώρα της Ευρώπης, μετά την Πόλη του Βατικανού, το Μονακό και το Σαν Μαρίνο. Η επίσημη γλώσσα είναι τα γερμανικά. Όσον αφορά άλλες συνδέσεις, όπως οι σιδηροδρομικές, δεν είναι επίσης πολλές. Στο Λιχτενστάιν υπάρχουν μόνο λίγες στάσεις τρένου μεταξύ του Φέλντκιρχ (Αυστρία) και του Μπουχς (Ελβετία).

Δεν έχει δικό του χαρτονόμισμα

Το επίσημο νόμισμα του Λιχτενστάιν είναι το ελβετικό φράγκο. Λόγω της τελωνειακής και νομισματικής ένωσης με την Ελβετία, το Λιχτενστάιν χρησιμοποιεί το ελβετικό φράγκο για όλες τις συναλλαγές του. Αν και δεν χρησιμοποιεί το ευρώ, το ευρώ γίνεται συχνά δεκτό σε τουριστικές περιοχές, αλλά η ρέστα δίνεται συνήθως σε ελβετικό φράγκο. Παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιεί το ελβετικό φράγκο, το πριγκιπάτο έχει το δικαίωμα, βάσει συμφωνίας, να παράγει το δικό του «φράγκο Λίχτενσταϊν» σε κέρματα, αλλά όχι σε χαρτονομίσματα.

