«Πιο ισχυρό από ποτέ το Ιράν»: Ένα «δόλωμα» που τσίμπησαν οι ΗΠΑ και το εφιαλτικό Στάδιο 3 του πολέμου

«Το Ιράν είναι ισχυρότερο σήμερα από ό,τι ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος», αυτό είναι το εφιαλτικό σενάριο για το οποίο ανησυχεί γνωστός σύμβουλος του Λευκού Οίκου.

Το Ιράν είναι ισχυρότερο σήμερα από ό,τι ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος». Και αυτό είναι κυριολεκτικά το εφιαλτικό σενάριο για το οποίο ανησυχούμε. Και ο λόγος που με έχετε εδώ είναι επειδή τους επόμενους μήνες, η παγκόσμια οικονομική κρίση θα ενταθεί».

Έτσι προκατέβαλε την ανάλυσή του για τα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή ο Ρόμπερτ Πέιπ, καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο και διευθυντής του Chicago Project για την Ασφάλεια και τις Απειλές, προσκεκλημένος στο podcast «The Diary Of A CEO»

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