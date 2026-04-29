Οι Ιάπωνες επέστρεψαν 25 εκατομμύρια ευρώ που βρήκαν στο δρόμο μέσα στο 2025

Περισσότερο από το 70% των χρημάτων που χάθηκαν σε δημόσιους χώρους παραδόθηκε στις αρχές ή επιστράφηκε στους ιδιοκτήτες.

Σε έναν κόσμο όπου η απώλεια ενός πορτοφολιού θεωρείται συνήθως οριστική, η Ιαπωνία συνεχίζει να αποδεικνύει ότι η καθημερινή εντιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας της.

Κατά τη διάρκεια του 2025, οι αρχές της χώρας ανέκτησαν περίπου 4,5 δισεκατομμύρια γιεν σε μετρητά που είχαν χαθεί (ποσό που αντιστοιχεί σε σχεδόν 25 εκατομμύρια ευρώ), σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Τόκιο.

Συμπεριφορές που είναι ξένες στην Ελλάδα

Το στοιχείο που προκαλεί εντύπωση δεν είναι μόνο το συνολικό ποσό, αλλά και η συμπεριφορά των πολιτών. Περισσότερο από το 70% των χρημάτων βρέθηκε σε δημόσιους χώρους, όπως σταθμούς τρένων, σούπερ μάρκετ και δρόμους, και παραδόθηκε οικειοθελώς στις αρχές.

Από το σύνολο των χρημάτων που ανακτήθηκαν, περίπου 3,23 δισεκατομμύρια γιεν (περισσότερα από 20 εκατομμύρια ευρώ) επιστράφηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

Μία από τις πιο εντυπωσιακές περιπτώσεις του έτους ήταν η παράδοση 27 εκατομμυρίων γιεν σε μετρητά (περίπου 150.000 ευρώ), τα οποία βρέθηκαν και παραδόθηκαν εξ ολοκλήρου στην αστυνομία από έναν πολίτη.

Το υπόλοιπο ποσό των συνολικών ευρημάτων, είτε δόθηκε ως νόμιμη αμοιβή σε αυτούς που τα βρήκαν, όπως προβλέπει η ιαπωνική νομοθεσία, είτε πέρασε στα κρατικά ταμεία της μητροπολιτικής κυβέρνησης.

Ρεκόρ και στα απολεσθέντα αντικείμενα

Ο πολιτισμός των Ιαπώνων δεν περιορίζεται μόνο στα χρήματα. Το 2025 σημειώθηκε ρεκόρ και στην παράδοση χαμένων αντικειμένων, με περίπου 4,5 εκατομμύρια είδη να μεταφέρονται σε αστυνομικά τμήματα και γραφεία απολεσθέντων, σημειώνοντας αύξηση 3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται ταυτότητες και διπλώματα οδήγησης, κινητά τηλέφωνα και πορτοφόλια, προσωπικά αντικείμενα με μεγάλη συναισθηματική αξία.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ