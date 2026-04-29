Λονδίνο: Η στιγμή που 45χρονος μαχαιρώνει άνδρα έξω από ισραηλινή συναγωγή (vid)

45χρονος επιτέθηκε δις σε διαφορετικούς δρόμους του Λονδίνου και μαχαίρωσε δύο ανυποψίαστους πολίτες, οι οποίοι νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση. Συνελήφθη ο δράστης.

Δύο άνδρες νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση μετά από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε στην περιοχή Μπάρνετ του Λονδίνου.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 45χρονου ως υπόπτου για απόπειρα ανθρωποκτονίας, μετά από μια επεισοδιακή καταδίωξη στην οδό Highfield Avenue.

Το χρονικό της επίθεσης και η σύλληψη

Τα θύματα, ηλικίας περίπου 70 και 30 ετών, δέχθηκαν την επίθεση σε διαφορετικά σημεία της ίδιας περιοχής. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ο ένας άνδρας μαχαιρώθηκε έξω από εμπορικά καταστήματα, ενώ ο δεύτερος δέχθηκε την επίθεση σε έναν παράδρομο, ακριβώς έξω από μια συναγωγή.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψής του, ο 45χρονος επιχείρησε να επιτεθεί και στους αστυνομικούς, οι οποίοι αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν taser για να τον ακινητοποιήσουν.

BREAKING: A 45-year-old man suspected of stabbing two people in north London also tried to stab police officers before being Tasered and arrested, the Metropolitan Police say.



The Met's statement confirms earlier reports about the stabbing posted on X by a Jewish security group. pic.twitter.com/RMJdfDLblF — Sky News (@SkyNews) April 29, 2026

Η αντίδραση του Κιρ Στάρμερ και η παρέμβαση του ισραηλινού ΥΠΕΞ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, χαρακτήρισε το περιστατικό «εξαιρετικά ανησυχητικό» κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Βουλή. Ο πρωθυπουργός τόνισε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους αδικήματα, τα οποία παρουσιάζουν αύξηση το τελευταίο διάστημα, και ζήτησε τη στήριξη όλων των πλευρών στην αστυνομική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το περιστατικό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ισραήλ, με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας να εκδίδει μια ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση. Στην τοποθέτησή του, το Ισραήλ αναφέρει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί πλέον να ισχυρίζεται ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, κάνοντας λόγο για συνεχιζόμενες επιθέσεις σε εβραϊκούς θεσμούς και πολίτες.

«Αρκετά με τα λόγια. Το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να δράσει αποφασιστικά και επειγόντως», σημειώνει το ισραηλινό ΥΠΕΞ, υπογραμμίζοντας ότι οι δηλώσεις του Στάρμερ δεν επαρκούν και ότι η βρετανική κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει τις βαθύτερες αιτίες του αντισημιτισμού που εντείνεται στη χώρα. Παράλληλα, τονίστηκε ότι οι Εβραίοι πολίτες δεν θα έπρεπε να βασίζονται σε εθελοντικές ομάδες ασφαλείας για να κυκλοφορούν ελεύθεροι.

