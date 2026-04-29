Ο Ινδός εκατομμυριούχος που θέλει να αγοράσει 80 ιπποπόταμους της κοκαΐνης του Εσκομπάρ: Ποιός είναι ο Ανάντ Αμπάνι

Ο Ανάντ Αμπάνι, γιος του πλουσιότερου ανθρώπου της Ασίας, θέλει να μεταφέρει τους ιπποπόταμους του Εσκομπάρ σε μια φάρμα στη δυτική Ινδία.

Η πρόταση διάσωσης των 80 «ιπποπόταμων της κοκαΐνης» του Πάμπλο Εσκομπάρ έφερε ανατροπή στην Κολομβία. Η κυβέρνηση του προέδρου Γκουστάβο Πέτρο, μέσω της υπουργού Περιβάλλοντος Ιρένε Βέλεζ, επιβεβαίωσε ότι τα θηλαστικά του Εσκομπάρ θα θανατωθούν με διαδικασία φυσικής και χημικής ευθανασίας.

Και τότε εμφανίστηκε ο Ινδός δισεκατομμυριούχος Ανάντ Αμπάνι, γιος του πλουσιότερου ανθρώπου της Ασίας, ο οποίος ζήτησε να μεταφέρει τα ζώα στη χώρα του, στο φυσικό του καταφύγιο στο Τζαμναγκάρ, στο Γκουγιαράτ.

«Είναι ζωντανά και ευαίσθητα όντα και αν έχουμε τη δυνατότητα να τα σώσουμε μέσω μιας ασφαλούς και ανθρώπινης λύσης, έχουμε την ευθύνη να προσπαθήσουμε», ανέφερε σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι από τους 200 ιπποπόταμους που έχουν αναπαραχθεί από τη δεκαετία του ’80, θα μπορούσε να αναλάβει σχεδόν τους 100 που βρίσκονται σήμερα στην Κολομβία.

Γιος μεγιστάνα της Ινδίας

Όλα θα τελούν υπό την οικονομική προστασία της αυτοκρατορίας του πατέρα του, Μουκές Αμπάνι, βασικού μετόχου της Reliance Industries, εταιρείας που δραστηριοποιείται στους τομείς των υφασμάτων, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών.

Στο καταφύγιο Βαντάρα υπάρχουν 200 ελέφαντες, 300 μεγάλα αιλουροειδή, πάνω από 3.000 φυτοφάγα διαφόρων ειδών, περισσότερα από 1.200 ερπετά και χιλιάδες πτηνά, σε έκταση 12 τετραγωνικών χιλιομέτρων, καθώς και άλλα άγρια ζώα όπως πρωτεύοντα και αιλουροειδή, την ώρα που η κυβέρνηση θέλει να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό στη θανάτωσή τους και να μειώσει το κόστος για τη διοίκηση.

Το Βαντάρα διαθέτει την εμπειρία, τις υποδομές και την αποφασιστικότητα που απαιτούνται για να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, με τους όρους που θα θέσει η Κολομβία. Σύμφωνα με εκτιμήσεις Κολομβιανών κτηνιάτρων, αν συνεχιστεί ο ίδιος ρυθμός αναπαραγωγής, σε τέσσερα χρόνια οι ιπποπόταμοι που θα πρέπει να συντηρηθούν θα φτάσουν τους 500.

