Η Κολομβία εγκρίνει τη θανάτωση δεκάδων «ιπποπόταμων της κοκαΐνης» που συνδέονται με τον Εσκομπάρ

Το σχέδιο της κυβέρνησης της Κολομβίας για τους ιπποπόταμους του Πάμπλο Εσκομπάρ περιλαμβάνει θανάτωση, μεταφορά και έλεγχο, λόγω της αποτυχίας άλλων μέτρων.

Η κυβέρνηση της Κολομβίας ενέκρινε ένα σχέδιο για τη θανάτωση έως και 80 ιπποπόταμων που ζουν ελεύθεροι στη χώρα, άμεσων απογόνων των ζώων που είχαν εισαχθεί τη δεκαετία του ’80 από τον διακινητή ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ.

Στη δεκαετία του 1980, στο κτήμα του Hacienda Nápoles στην Κολομβία, ο Εσκομπάρ είχε αρχίσει να εισάγει εξωτικά ζώα από όλο τον κόσμο (καμηλοπαρδάλεις, ελέφαντες, ρινόκερους κ.ά.) προκειμένου να επιδείξει τη δύναμη και τον πλούτο του. Ανάμεσα σε αυτά υπήρχαν και τέσσερις ιπποπόταμοι, οι οποίοι μερικές δεκαετίες αργότερα, έχουν φτάσει τους 170 .

Τώρα η απόφαση της θανάτωσης των ιπποπόταμων έρχεται μετά από χρόνια ανεξέλεγκτης αύξησης αυτού του πληθυσμού, ο οποίος έχει εγκατασταθεί στην κοιλάδα του ποταμού Magdalena.

Ένα χωροκατακτητικό είδος δύσκολο να ελεγχθεί

Οι αρχές θεωρούν αυτούς τους ιπποπόταμους ένα χωροκατακτητικό είδος που θέτει σε κίνδυνο τόσο τα οικοσυστήματα όσο και τις τοπικές κοινότητες. Το μέγεθός τους, η εδαφική τους συμπεριφορά και η προσαρμοστικότητά τους έχουν ευνοήσει την ταχεία εξάπλωσή τους σε αγροτικές και παράκτιες περιοχές.

Επιπλέον, ανταγωνίζονται τα τοπικά είδη για πόρους και αλλοιώνουν τη φυσική ισορροπία των ποταμών, κάτι που έχει προκαλέσει ανησυχία σε περιβαλλοντολόγους.

Αποτυχημένα μέτρα και δραστική απόφαση

Πριν φτάσει σε αυτή την απόφαση, η κυβέρνηση της Κολομβίας είχε δοκιμάσει άλλες λύσεις όπως τη στείρωση και τη μετεγκατάσταση. Ωστόσο, αυτά τα μέτρα αποδείχθηκαν δαπανηρά και αναποτελεσματικά στον περιορισμό της αύξησης του πληθυσμού. Το νέο σχέδιο, με προϋπολογισμό κοντά στα δύο εκατομμύρια δολάρια, περιλαμβάνει όχι μόνο επιλεκτική θανάτωση, αλλά και τη μεταφορά και τον εγκλεισμό ορισμένων ζώων.

Η κίνηση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων, οι οποίοι απορρίπτουν τη θανάτωση των ιπποπόταμων και τη θεωρούν περιττή και σκληρή. Ωστόσο, οι αρχές υποστηρίζουν ότι η παρέμβαση είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη ζημιά στα οικοσυστήματα και στην ασφάλεια των ανθρώπων.

Ένα πρόβλημα χωρίς εύκολη λύση

Η υπόθεση των λεγόμενων «ιπποπόταμων της κοκαΐνης» αντικατοπτρίζει τις μακροπρόθεσμες συνέπειες της εισαγωγής ξενικών ειδών εκτός του φυσικού τους οικοτόπου. Επιπλέον, η πιθανότητα επιστροφής τους στην Αφρική έχει αποκλειστεί για λόγους υγείας και γενετικής. Εν τω μεταξύ, η συνεχιζόμενη αύξηση του πληθυσμού αναγκάζει σε σύνθετες αποφάσεις όπου συγκρούονται η περιβαλλοντική προστασία και η ευζωία των ζώων.

