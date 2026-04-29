Το «Κύπελλο Μπερλάνγκα» βρέθηκε στην Ισπανία: Πολύ λίγα έχουν απομείνει στον κόσμο

Το έργο αποκαλύπτει πώς ένας Κελτιβηρικός στρατιώτης έφερε στην Ισπανία ένα αποκλειστικό σουβενίρ από τα πιο απομακρυσμένα σύνορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Η ανεύρεση ενός μικρού χάλκινου κυπέλλου στην Berlanga de Duero (Σόρια) άνοιξε ένα αναπάντεχο παράθυρο στην ιστορία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Το αντικείμενο, που χρονολογείται στον 2ο αιώνα μ.Χ., δεν είναι ένα τυχαίο σκεύος. Πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα σμαλτωμένα κύπελλα στον κόσμο που φέρουν διακόσμηση εμπνευσμένη από το Τείχος του Αδριανού, το μνημειώδες αμυντικό όριο στη Βρετανία, και το μοναδικό που περιλαμβάνει επιγραφές από τα οχυρά του ανατολικού τομέα αυτών των στρατιωτικών συνόρων.

Το κύπελλο εντοπίστηκε τυχαία κατά τη διάρκεια αρχαιολογικής έρευνας για μια ρωμαϊκή έπαυλη στην περιοχή και διασώζει το 80% με 90% της αρχικής του δομής.

Η απεικόνιση των συνόρων της Αυτοκρατορίας

Το «Kύπελλο της Μπερλάνγκα», κατασκευασμένο στη ρωμαϊκή επαρχία της Βρετανίας, ανήκει σε μια αποκλειστική σειρά αγγείων που συνδέονται με το Τείχος του Αδριανού. Η διακόσμησή του, με σμάλτα σε κόκκινες, πράσινες, τυρκουάζ και μπλε αποχρώσεις, αναπαριστά το τείχος με τους πύργους του.

Αυτό που το καθιστά εξαιρετικό είναι οι επιγραφές που αναφέρουν οχυρά όπως το «Cilurnum», το «Onno», το «Vindobala» και το «Condercum», μια αλληλουχία που δεν εμφανίζεται σε κανένα άλλο γνωστό δείγμα.

Από τη Βρετανία στην Κελτιβηρία: Το ταξίδι ενός στρατιώτη

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το κύπελλο ανήκε πιθανότατα σε έναν στρατιώτη κελτιβηρικής καταγωγής που υπηρέτησε στη Βρετανία, ίσως στην «Cohors I Celtiberorum», μια βοηθητική μονάδα που έχει τεκμηριωθεί στο Τείχος του Αδριανού.

Μετά την ολοκλήρωση της θητείας του, ο στρατιώτης φαίνεται πως επέστρεψε στην πατρίδα του φέροντας αυτό το πολύτιμο αντικείμενο ως τιμητική διάκριση ή ως προσωπικό ενθύμιο από τα πιο απομακρυσμένα σύνορα του ρωμαϊκού κόσμου.

Η ποιότητα κατασκευής και τα ακριβά υλικά υποδηλώνουν ότι το κύπελλο ήταν αντικείμενο υψηλού κύρους, που προοριζόταν για τη βράβευση διακεκριμένων αξιωματικών ή στρατιωτών. Αυτή τη στιγμή, το εύρημα βρίσκεται υπό αποκατάσταση στο Μουσείο Numantino της Σόρια, όπου και θα εκτεθεί στο κοινό.