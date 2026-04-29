Ειδικός στο HR αποκαλύπτει τα 5 σημάδια που σημαίνουν απόλυση

Ένας ψυχολόγος και πρώην υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού αποκαλύπτει τα πέντε σημάδια που δείχνουν μια επικείμενη απόλυση.

Ένας εργαζόμενος που δεν είναι καλά στη δουλειά του, πέφτει σε απόδοση καθώς όπως είναι λογικό το κίνητρό του δεν είναι πλέον τόσο υψηλό. Έτσι, είναι πιθανό να χαθεί η διάθεση για δουλειά και ο εργαζόμενος να περιορίζεται στο να κάνει μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Και αυτό συνεχίζεται μέρα με τη μέρα, μέχρι να αποφασίσει να φύγει και να αλλάξει δουλειά ή μέχρι να απολυθεί από την εταιρεία.

Πριν φτάσει σε αυτό το σημείο, υπάρχουν ορισμένα σημάδια που προειδοποιούν για το τι μπορεί να συμβεί. Αυτό υποστηρίζει ο Ραφαέλ Αλόνσο, ψυχολόγος και πρώην υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού. Ο ειδικός μοιράζεται συχνά, μέσω των κοινωνικών δικτύων, συμβουλές σχετικά με το λεγόμενο σύνδρομο burnout (επαγγελματική εξουθένωση), μια κατάσταση σωματικής, ψυχικής και συναισθηματικής κόπωσης που αναγνωρίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

«Υπάρχουν πολύ ξεκάθαρα σημάδια ότι πρόκειται να απολυθείς και οι περισσότεροι άνθρωποι τα αγνοούν μέχρι να είναι πολύ αργά», τονίζει ο ειδικός στο HR. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση για απόλυση δεν λαμβάνεται από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά «χτίζεται» σταδιακά. Ενώ εσύ συνεχίζεις να εργάζεσαι, υπάρχουν «εσωτερικές συζητήσεις, αξιολογήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται πριν καν υποψιαστείς κάτι». Αυτό είναι το πρώτο σημάδι ότι κάτι συμβαίνει.

Πέντε σημάδια που πρέπει να προσέξεις

Το δεύτερο προειδοποιητικό σημάδι είναι ότι παύεις να θεωρείσαι σημαντικός. «Δεν σε συμπεριλαμβάνουν πλέον σε έργα στα οποία πριν συμμετείχες, ούτε ζητούν τη γνώμη σου. Αρχίζεις να “εξαφανίζεσαι” χωρίς να στο λέει κανείς». Σύμφωνα με τον Αλόνσο, πρόκειται για έναν «σιωπηλό» τρόπο απομάκρυνσης του εργαζομένου από τη ροή, «χωρίς να δημιουργείται ένταση».

Το τρίτο σημάδι μιας επικείμενης απόλυσης είναι ότι αρχίζουν να γίνονται κινήσεις στο παρασκήνιο, όπως το άνοιγμα θέσεων παρόμοιων με τη δική σου ή η ανακατανομή αρμοδιοτήτων χωρίς σαφείς εξηγήσεις. «Αυτό συνήθως είναι μια προσπάθεια να καλυφθεί η θέση σου πριν η αποχώρηση γίνει επίσημη».

Το τέταρτο , προσθέτει, είναι η εμφάνιση «παράξενων αλλαγών: νέοι υπεύθυνοι, νέες προτεραιότητες, νέες αποφάσεις. Όμως εσύ δεν συμμετέχεις σε αυτές τις συζητήσεις. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Αναδιοργανώνουν την εταιρεία χωρίς να σε υπολογίζουν για το μέλλον». Ένα ακόμη σημάδι, το πέμπτο , είναι η αλλαγή στη σχέση με τους συναδέλφους: περισσότερη ψυχρότητα, λιγότερη οικειότητα και μειωμένο ενδιαφέρον. «Δεν είναι τυχαίο. Όταν κάποιος θεωρείται ήδη εκτός, η σχέση αλλάζει πριν γίνει επίσημο. Σταματούν να επενδύουν σε εσένα, γιατί εσωτερικά δεν σε βλέπουν πλέον ως επιλογή».

Γι’ αυτό, ο ειδικός επισημαίνει τη σημασία τού να αναγνωρίζει κανείς αυτά τα σημάδια πριν φτάσει η επίσημη απόλυση. «Οι περισσότεροι περιμένουν να συμβεί. Εκείνοι που διαχειρίζονται καλύτερα την κατάσταση είναι αυτοί που προετοιμάζονται νωρίς και αρχίζουν να κινούνται πριν γίνει επείγον», καταλήγει.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ