Οι επιστήμονες αναλύουν το μεγαλύτερο παράδοξο στο Τσερνόμπιλ: «Είναι πολύ καλύτερα από ό,τι πριν»

Ορισμένα ζώα έχουν αυξήσει τον πληθυσμό τους στη ζώνη αποκλεισμού του Τσέρνομπιλ και έχουν μεταλλάξει τα γονιδιώματά τους.

Τέσσερις δεκαετίες μετά την πυρηνική καταστροφή του Τσερνόμπιλ, η ζώνη αποκλεισμού έχει μετατραπεί σε ένα παράδοξο σκηνικό: παραμένει μία από τις πιο μολυσμένες περιοχές της Ευρώπης, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί ένα καταφύγιο όπου η πανίδα παρουσιάζει εντυπωσιακή άνοδο.

Το φαινόμενο της ανάκαμψης του οικοσυστήματος αποδίδεται κυρίως στην απουσία της ανθρώπινης δραστηριότητας. Χωρίς τη γεωργία, την αστικοποίηση ή το κυνήγι, η φύση βρήκε τον χώρο να αναγεννηθεί.

Πολλοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η απομάκρυνση του ανθρώπου είχε τελικά πιο θετικό αντίκτυπο για την άγρια ζωή από ό,τι η ίδια η ραδιενέργεια, παρά τις γενετικές βλάβες που έχουν καταγραφεί σε ορισμένα είδη πτηνών και φυτών.

Το μεγαλύτερο παράδοξο: Οι λύκοι και η αντίσταση τους στον καρκίνο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση των λύκων της περιοχής. Σύμφωνα με τον Jim Smith, περιβαλλοντολόγο στο Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ, ο πληθυσμός τους είναι επτά φορές μεγαλύτερος σε σχέση με την περίοδο πριν από το ατύχημα.

Πέρα από τον αριθμητικό τους πολλαπλασιασμό, έρευνες έχουν δείξει ότι οι λύκοι του Τσερνόμπιλ έχουν αναπτύξει μια αξιοσημείωτη φυσική αντίσταση στον καρκίνο. Το γονιδίωμά τους φαίνεται να έχει μεταλλαχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε όχι μόνο να επιβιώνουν στην έκθεση στη ραδιενέργεια, αλλά και να γίνονται πιο ανθεκτικοί σε ασθένειες που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν θανατηφόρες.

Η ζώνη αποκλεισμού λειτουργεί πλέον ως ένα τεράστιο υπαίθριο εργαστήριο εξέλιξης. Ενώ η περιοχή παραμένει επικίνδυνη για τον άνθρωπο, η φύση αποδεικνύει την ικανότητά της να προσαρμόζεται ακόμα και στις πιο ακραίες συνθήκες.