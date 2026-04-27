Άγριο οπαδικό επεισόδιο στο Ηράκλειο: δέκα άτομα τους ρώτησαν «τι ομάδα είστε;» και τους έστειλαν νοσοκομείο

Ομάδα κουκουλοφόρων επιτέθηκε σε τέσσερις νεαρούς στο Ηράκλειο, στέλνοντας δύο στο νοσοκομείο, σε ακόμη ένα περιστατικό οπαδικής βίας που προκαλεί ανησυχία

Ένα ακόμη περιστατικό οπαδικής βίας ήρθε να προστεθεί στη μακρά λίστα, αυτή τη φορά στο Ηράκλειο, με τέσσερις νεαρούς να δέχονται επίθεση από ομάδα περίπου 10 ατόμων, αργά το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή. Το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή της Κηπούπολης, απέναντι από το 5ο Λύκειο Ηρακλείου, όπου η παρέα καθόταν ανυποψίαστη πριν βρεθεί ξαφνικά στο στόχαστρο.

Οι δράστες, με καλυμμένα χαρακτηριστικά και σε ορισμένες περιπτώσεις φορώντας κράνη και κουκούλες, προσέγγισαν τους νεαρούς με επιθετικές διαθέσεις. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των θυμάτων, η πρώτη φράση που ακούστηκε ήταν η γνωστή σε τέτοια περιστατικά ερώτηση «τι ομάδα είστε;», πριν ακολουθήσει άγρια επίθεση με γροθιές και χτυπήματα.

Η ερώτηση που έγινε «σκανδάλη» για την επίθεση

Χωρίς να υπάρξει άλλη αφορμή, οι δράστες άρχισαν να χτυπούν με μανία την παρέα των τεσσάρων φίλων, ηλικίας 21, 19, 19 και 17 ετών. Η ένταση της επίθεσης ήταν τέτοια που δύο από τους νεαρούς τραυματίστηκαν πιο σοβαρά και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένας 21χρονος και ένας 19χρονος έφεραν τραύματα που χρειάστηκαν ράμματα, με έναν από αυτούς να υποβάλλεται σε περίπου 20 ράμματα. Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, οι τραυματίες πήραν εξιτήριο, ωστόσο το σοκ της επίθεσης παραμένει έντονο.

Μαρτυρίες που σοκάρουν από το σημείο

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε σκηνές που δείχνουν τη σφοδρότητα της επίθεσης. Όπως ανέφερε, ένας από τους νεαρούς κατάφερε να φτάσει αιμόφυρτος σε κοντινό κατάστημα ζητώντας βοήθεια, σε κατάσταση σχεδόν λιποθυμίας.

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Ήρθε μέσα στο μαγαζί γεμάτος αίματα, τον είχαν χτυπήσει πολύ άσχημα», περιέγραψε, σημειώνοντας ότι υπήρξε πραγματικός φόβος για την κατάσταση της υγείας του μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο ίδιος ο τραυματίας, οι υπόλοιποι φίλοι του πρόλαβαν να μπουν σε αυτοκίνητο και να απομακρυνθούν, αποφεύγοντας τα χειρότερα.

Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τους τραυματίες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Η Ασφάλεια έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης και εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για τα κίνητρα της επίθεσης.

Οι αρχές συλλέγουν καταθέσεις από τα θύματα και πιθανούς μάρτυρες, ενώ παράλληλα αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους δράστες και να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις τους πριν και μετά το περιστατικό.

ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ