Αναγκαστική προσγείωση στρατιωτικού ελικοπτέρου στην Κρήτη: «Κάθισε πάνω σε ελιά»

Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε το πρωί της Δευτέρας (27/4), ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας μεταξύ Μαθιάς και Αμαριανού της Κρήτης.

Στρατιωτικό ελικόπτερο της ΑΒ-205 της 358 Μοίρας Έρευνας Διάσωσης από την 112 Πτέρυγα Μάχης, που εκτελούσε πτήση συντήρησης νοτιοανατολικά του Αεροδρομίου Καστελλίου στην Κρήτη, εκτέλεσε αναγκαστική προσγείωση λόγω μηχανικής βλάβης, σήμερα (Δευτέρα), στις 08.00.

Όπως ανέφερε στο Cretalive ο Αντιδήμαρχος Μανώλης Κουρλετάκης, οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους ενώ το ελικόπτερο “έκατσε” πάνω σε μια ελιά!

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, «το πλήρωμα του ελικοπτέρου είναι καλά στην υγεία του, ενώ διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, για προληπτικούς λόγους. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ