Η Σαουδική Αραβία επανεκκινεί τον ουρανοξύστη-ρεκόρ της: Το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο θα φτάνει τους 167 ορόφους

Ο «Jeddah Tower» προχωρά προς την ολοκλήρωσή του το 2028 και θα εκθρονίσει το Burj Khalifa ως το ψηλότερο κτίριο του πλανήτη.

Η Σαουδική Αραβία επιταχύνει ξανά ένα από τα πιο εμβληματικά της έργα. Ο Jeddah Tower, που προορίζεται να γίνει το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο, έχει ήδη φτάσει τους 100 ορόφους (συνολικά αναμένεται να έχει 167 ορόφους), ένα ορόσημο που επιβεβαιώνει την οριστική επανεκκίνηση ενός έργου, το οποίο για χρόνια χαρακτηριζόταν από καθυστερήσεις και αναβολές.

Σχεδιασμένος από το αμερικανικό αρχιτεκτονικό γραφείο Adrian Smith + Gordon Gill Architecture, ο πύργος θα ξεπεράσει τα 1.000 μέτρα ύψος όταν ολοκληρωθεί, καθιστώντας τον την πρώτη κατασκευή στην ιστορία που θα υπερβεί το όριο του ενός χιλιομέτρου. Έτσι, θα αφαιρέσει το ρεκόρ από το Burj Khalifa, που σήμερα κατέχει τον τίτλο με τα 828 μέτρα.

Ο αρχιτέκτονας Bob Forest, διευθύνων εταίρος του γραφείου που είναι υπεύθυνο για το έργο, χαρακτήρισε αυτή την πρόοδο «ένα μεγάλο ορόσημο» σε ένα έργο που προχωρά με γρήγορους ρυθμούς. Ο πύργος έχει ήδη ξεπεράσει το μισό της κατασκευής του και βρίσκεται σε πολύ πιο ευνοϊκή θέση σε σχέση με άλλα μεγα-έργα στη Σαουδική Αραβία, τα οποία έχουν υποστεί αναθεωρήσεις ή αναβολές τους τελευταίους μήνες.

Ένα σύμβολο επίδειξης πλούτου

Η ολοκλήρωση του Jeddah Tower προβλέπεται για τον Αύγουστο του 2028. Όταν τελειώσει, θα αποτελέσει τον κεντρικό άξονα της μελλοντικής Jeddah Economic City, μιας τεράστιας αστικής ανάπτυξης 5,3 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων, που έχει σχεδιαστεί ως νέος οικονομικός και οικιστικός πόλος για την πόλη της Τζέντα.

Το έργο αποτελεί μέρος της στρατηγικής Vision 2030 που προωθεί η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας, με στόχο τη διαφοροποίηση της οικονομίας και τη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο. Σε αυτό το πλαίσιο, ο πύργος έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ορατά σύμβολα της αστικής και οικονομικής μεταμόρφωσης του βασιλείου.

Πέρα από το ρεκόρ ύψους, ο Jeddah Tower ξεχωρίζει για τον κομψό σχεδιασμό και τη δομική του αποδοτικότητα. Οι δημιουργοί του τον περιγράφουν ως μια «απλή και κομψή» μορφή, εμπνευσμένη από ένα διπλωμένο χάρτινο αεροπλάνο, ικανή να φτάσει σε πρωτοφανή ύψη με βέλτιστη χρήση υλικών και πόρων.

Με εκτιμώμενο κόστος μεταξύ 1,2 και 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο πύργος φιλοδοξεί να γίνει όχι μόνο ένα αρχιτεκτονικό σύμβολο, αλλά και το νέο έμβλημα της παγκόσμιας φιλοδοξίας της Σαουδικής Αραβίας.

