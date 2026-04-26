Κίνα: Πάνω από 100 ρομποταξί έμειναν ταυτόχρονα στη μέση του δρόμου - Έως και ώρα εγκλωβισμένοι οι επιβάτες

Πάνω από 100 αυτόνομα ρομποτικά ταξί σταμάτησαν να λειτουργούν ταυτόχρονα σε πόλη της Κίνας και «έσπειραν» τον πανικό στους επιβάτες.

Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στην κινεζική πόλη Ουχάν, όταν περισσότερα από 100 αυτόνομα ταξί (robotaxis) σταμάτησαν να λειτουργούν την ίδια ακριβώς στιγμή, αφήνοντας δεκάδες επιβάτες εγκλωβισμένους στη μέση της κυκλοφορίας.

Το συμβάν έλαβε χώρα το βράδυ της 31ης Μαρτίου, προκαλώντας αναστάτωση στους δρόμους της πόλης. Οι αναφορές άρχισαν να φτάνουν στις αρχές στις 20:57, με επιβάτες να περιγράφουν εφιαλτικές στιγμές.

Κάποιοι παρέμειναν κλειδωμένοι μέσα στα οχήματα για έως και 90 λεπτά, καθώς οι πόρτες δεν άνοιγαν, ενώ άλλοι φοβούνταν να βγουν από το αυτοκίνητο επειδή βρίσκονταν σταματημένοι σε σημεία με πυκνή κυκλοφορία και βαρέα οχήματα.

Η κατάρρευση του συστήματος της Apollo Go

Όλα τα οχήματα που παρουσίασαν τη βλάβη ανήκουν στην εταιρεία «Apollo Go», μια υπηρεσία αυτόνομης μίσθωσης οχημάτων που διαχειρίζεται ο κινεζικός κολοσσός τεχνολογίας Baidu.

Επιβάτιδα κατήγγειλε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έμεινε παγιδευμένη πάνω σε μια αερογέφυρα περιτριγυρισμένη από φορτηγά, ενώ η εξυπηρέτηση πελατών της εταιρείας αποδείχθηκε ανεπαρκής, ακυρώνοντας μάλιστα το αίτημα διάσωσης μετά από μιάμιση ώρα αναμονής.

Çin'in 2021'den beri faaliyet gösteren ve haftalık 250 bin yolcu taşıma kapasitesine ulaşan sürücüsüz taksi hizmeti Apollo Go’nun sistemleri dün Wuhan şehrinde çökünce büyük kriz yaşandı.



Çinli teknoloji şirketi Baidu’nun robotaksi filoları arıza nedeniyle kitlenip bir anda yol… pic.twitter.com/pxB2FgiNcf — 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭 (@HamdiCelikbas) April 1, 2026

Βίντεο που κυκλοφόρησαν δείχνουν τα ρομποτικά ταξί ακινητοποιημένα σε διάφορους δρόμους της Ουχάν με τα alarm να αναβοσβήνουν. Παρόλο που σημειώθηκαν κάποιες ελαφριές συγκρούσεις με άλλα οχήματα, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Η εταιρεία απέδωσε το περιστατικό σε «πιθανή αστοχία συστήματος». Όπως αποδείχθηκε, τα οχήματα ελέγχονται από ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης, πράγμα που σημαίνει ότι οποιοδήποτε σφάλμα στον κεντρικό διακομιστή μπορεί να επηρεάσει ταυτόχρονα ολόκληρο τον στόλο που βρίσκεται σε λειτουργία.

