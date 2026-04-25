Έμεινε χήρα στα 26 και άλλαξε τα πάντα: Σήμερα ζει σε ιστιοπλοϊκό με 1.100€ τον μήνα

Έμεινε χήρα στα 26, ξαναέφτιαξε τη ζωή της και σήμερα ζει σε ένα σκάφος με 1.100 ευρώ τον μήνα, κυνηγώντας μια καθημερινότητα που δεν μοιάζει με καμία άλλη.

Η ζωή της άλλαξε απότομα και χωρίς προειδοποίηση. Στα 26 της χρόνια, η Amy Morin έμεινε χήρα, ενώ μέσα σε λίγα χρόνια έχασε και τη μητέρα της αλλά και τον πεθερό της. Τρία χτυπήματα που, όπως παραδέχεται, της έδειξαν με τον πιο σκληρό τρόπο ότι ο χρόνος δεν περιμένει κανέναν. Κάπου εκεί πήρε μια απόφαση που οι περισσότεροι απλώς σκέφτονται και δεν κάνουν ποτέ: να σταματήσει να αναβάλλει τη ζωή της.

Όταν παντρεύτηκε ξανά, με έναν άνθρωπο που αγαπούσε τη θάλασσα, το σχέδιο ήταν ξεκάθαρο. Δεν ήθελαν απλώς μια αλλαγή, ήθελαν να γυρίσουν σελίδα. Και το έκαναν με τρόπο που λίγοι τολμούν.

Η ζωή από την αρχή, αλλά στη θάλασσα

Εκείνη την περίοδο εργαζόταν ως ψυχοθεραπεύτρια με σταθερό ωράριο γραφείου, όμως παράλληλα έγραφε. Ένα άρθρο της έγινε viral και άνοιξε την πόρτα για κάτι μεγαλύτερο. Το βιβλίο της «13 πράγματα που δεν κάνουν οι ψυχικά δυνατοί άνθρωποι» έγινε best seller και της έδωσε τη δυνατότητα να δουλεύει από οπουδήποτε. Το 2015 άφησε οριστικά τη δουλειά της και άρχισε να χτίζει μια νέα καθημερινότητα.

Με τα χρήματα που εξασφάλισαν από την επιτυχία του βιβλίου, αγόρασαν θέση ελλιμενισμού σε μαρίνα στους Florida Keys για περίπου 100.000 ευρώ και λίγο αργότερα επένδυσαν άλλα 80.000 δολάρια για ένα ιστιοπλοϊκό 16 μέτρων. Δεν το είχαν καν δει από κοντά. Πήραν τα laptops τους, τον σκύλο και τη γάτα τους και τον Δεκέμβριο του 2015 άφησαν το σπίτι τους για να μετακομίσουν μόνιμα στο σκάφος.

Πέρασαν πάνω από 10 χρόνια από τότε και δεν γύρισαν ποτέ πίσω.

Ζωή με 1.100 ευρώ τον μήνα

Το εντυπωσιακό δεν είναι μόνο η απόφαση, αλλά και το κόστος της καθημερινότητας. Παρά την αρχική επένδυση, τα μηνιαία έξοδα τους παραμένουν χαμηλά, γύρω στα 1.100 ευρώ. Σε αυτά περιλαμβάνονται το κόστος του ναυτικού ομίλου για βασικές παροχές, το internet, τα κινητά, οι φόροι και το ρεύμα.

Υπάρχουν βέβαια και πιο «ειδικά» έξοδα. Ασφάλεια σκάφους, συντήρηση, ακόμα και δύτης που καθαρίζει το κύτος κάθε μήνα. Και επειδή ένα σκάφος δεν σταματά ποτέ να χρειάζεται φροντίδα, έχουν μάθει να κάνουν σχεδόν τα πάντα μόνοι τους. Από μικροεπισκευές μέχρι βαψίματα.

Δεν είναι Instagram, είναι κανονική ζωή

Από έξω μοιάζει με όνειρο. Και σε έναν βαθμό είναι. Η ίδια λέει ότι η αλλαγή από ένα γραφείο χωρίς παράθυρα σε μια ζωή δίπλα στη θάλασσα ξεπέρασε κάθε προσδοκία της. Δουλεύει τις ίδιες ώρες, αλλά ζει διαφορετικά. Βλέπει δελφίνια, χελώνες και μανάτους σχεδόν κάθε μέρα, κινείται περισσότερο και νιώθει πιο κοντά σε αυτό που ήθελε πάντα.

Αλλά δεν προσπαθεί να το ωραιοποιήσει. Υπάρχουν νύχτες που το κλιματιστικό χαλάει και η ζέστη γίνεται ανυπόφορη. Υπάρχουν καταιγίδες που κάνουν το σκάφος να κουνιέται τόσο που δεν μπορείς να κοιμηθείς.

Παρόλα αυτά, δεν το μετανιώνει. Γιατί, όπως λέει, το μεγαλύτερο ρίσκο δεν ήταν να φύγει, αλλά να μείνει.

