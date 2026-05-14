Ο «Deadpool Killer»: Ο αδίστακτος δολοφόνος δύο γυναικών που απέκτησε θαυμάστριες μέσα από τη φυλακή

Ο Wade Wilson, που έχει καταδικαστεί σε θάνατο για δύο δολοφονίες στη Φλόριντα, επέστρεψε στο προσκήνιο μέσα από νέο ντοκιμαντέρ του Netflix.

Ο Wade Wilson, ο άνδρας που έγινε γνωστός ως «Deadpool Killer» επειδή έχει το ίδιο όνομα με τον ήρωα της Marvel που υποδύεται ο Ryan Reynolds, είχε δώσει στους αστυνομικούς μια ανατριχιαστική εξήγηση για τις δολοφονίες δύο γυναικών στη Φλόριντα.

Ο 31χρονος καταδικάστηκε σε θάνατο το 2024 για τα εγκλήματα που διέπραξε τον Οκτώβριο του 2019 και σήμερα βρίσκεται σε φυλακή της Φλόριντα, περιμένοντας την εξέλιξη της υπόθεσής του. Οι δικηγόροι του έχουν ασκήσει έφεση κατά της θανατικής ποινής και η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια του Ανώτατου Δικαστηρίου της Πολιτείας.

Το ντοκιμαντέρ που επανέφερε την υπόθεση

Οι δολοφονίες που διέπραξε ο Wilson ήρθαν ξανά στο προσκήνιο μέσα από τη δεύτερη σεζόν της σειράς ντοκιμαντέρ Worst Ex Ever του Netflix. Το πρώτο επεισόδιο ασχολείται με την υπόθεσή του, φωτίζοντας νέα στοιχεία για τα εγκλήματα, αλλά και για τη ζωή του τα χρόνια πριν από τις δολοφονίες.

Στο ντοκιμαντέρ εμφανίζεται η πρώην σύντροφός του, Kelly Matthews, ενώ παρουσιάζονται και αποσπάσματα από όσα είχε πει ο Wilson στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του. Σε ένα από τα πιο σοκαριστικά σημεία, ο Wilson ακούγεται να διαπραγματεύεται με τους αστυνομικούς την αποκάλυψη της τοποθεσίας όπου βρισκόταν η σορός ενός από τα θύματά του, ζητώντας ως αντάλλαγμα φαγητό.

Η ψυχρότητά του φάνηκε και όταν προσπάθησε να εξηγήσει γιατί αφαίρεσε τη ζωή δύο γυναικών. Μιλώντας στους ερευνητές, υποστήριξε ότι όταν έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών έχανε τον έλεγχο και κυριαρχούσε μέσα του η οργή. «Όταν είμαι υπό την επήρεια ουσιών, τρελαίνομαι. Δεν σκέφτομαι καθαρά και αυτό που περνάει από το μυαλό μου είναι να σκοτώσω», φέρεται να είπε, περιγράφοντας τις σκέψεις του με επαναλαμβανόμενες φράσεις γύρω από τη δολοφονία και τη βία.

Ο Wilson δολοφόνησε την 35χρονη Kristine Melton στις 7 Οκτωβρίου 2019, στο σπίτι της στο Cape Coral της Φλόριντα, λίγο αφότου τη γνώρισε σε μπαρ. Στη συνέχεια έκλεψε το αυτοκίνητό της και έφυγε από το σημείο, πριν πάει στο σπίτι της πρώην συντρόφου του Melissa Montanez, στην οποία και επιτέθηκε.

Λίγες ώρες αργότερα συνάντησε την Diane Ruiz, 43 ετών. Της ζήτησε οδηγίες, την έπεισε να μπει στο αυτοκίνητο και στη συνέχεια τη στραγγάλισε, πριν την πετάξει έξω από το όχημα και την παρασύρει επανειλημμένα με το αυτοκίνητο.

Μετά τη σύλληψή του, ο Wilson φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι χρησιμοποίησε τη γοητεία και την εμφάνισή του για να κερδίσει την εμπιστοσύνη των γυναικών. Στο ντοκιμαντέρ παρουσιάζονται δηλώσεις του στις οποίες μιλά με ψυχρό τρόπο για το πώς πλησίαζε τα θύματά του, λέγοντας πως «χρησιμοποίησε την εμφάνισή του» για να τα πείσει.

Οι κλήσεις στον πατέρα του και η ομολογία

Μετά τις δολοφονίες, ο Wilson τηλεφώνησε στον πατέρα του, Steven Testasecca. Ο πατέρας του είχε καταθέσει στο δικαστήριο ότι ο γιος του μιλούσε με ενθουσιασμό για όσα είχε κάνει, περιγράφοντας με φρικιαστικό τρόπο τη δολοφονία της δεύτερης γυναίκας. Ήταν τελικά εκείνος που ειδοποίησε την αστυνομία.

Όταν ο Wilson βρέθηκε υπό κράτηση, ο πατέρας του τον παρότρυνε να συνεργαστεί με τις αρχές και να «διορθώσει» όσο μπορούσε την κατάσταση. Σε συνομιλία που ακολούθησε με τον ντετέκτιβ Nicholas Jones, ο Wilson περιέγραψε με ανατριχιαστική άνεση τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου 2019.

Μιλώντας για την Kristine Melton, είπε ότι τη γνώρισε σε μπαρ και πως, όταν η φίλη της έφυγε από το σπίτι, τη σκότωσε. Στη συνέχεια, αναφερόμενος στη Diane Ruiz, είπε πως την είδε τυχαία να περπατά στον δρόμο και αποφάσισε ότι θα ήταν το επόμενο θύμα του.

Ο Wilson περιέγραψε πως της μίλησε προσποιούμενος ότι χρειαζόταν οδηγίες για ένα σχολείο. Όταν εκείνη μπήκε στο αυτοκίνητο, όπως είπε ο ίδιος, γνώριζε ήδη ότι δεν θα την άφηνε να φύγει. Στους αστυνομικούς ανέφερε ότι μπορούσε να αισθανθεί τον φόβο της και ότι την αντιμετώπισε σαν «θήραμα», πριν της επιτεθεί.

Η υπόθεση του Wade Wilson είχε προκαλέσει μεγάλη αίσθηση όχι μόνο λόγω της βαρβαρότητας των εγκλημάτων, αλλά και λόγω της παράξενης δημοσιότητας που απέκτησε ο ίδιος κατά τη διάρκεια της δίκης του. Παρά τη φύση των πράξεών του, συγκέντρωσε διαδικτυακούς «θαυμαστές», ενώ ο ίδιος φέρεται να καυχιόταν ότι ήταν από τους πιο περιζήτητους κρατούμενους.

Σήμερα, ο Wilson παραμένει στη θανατική πτέρυγα, ενώ η νομική του ομάδα προσπαθεί να ανατρέψει την απόφαση εκτέλεσης. Η νέα σειρά του Netflix έφερε ξανά στο φως μια υπόθεση που είχε ήδη σοκάρει τις ΗΠΑ, όχι μόνο για τις ίδιες τις δολοφονίες, αλλά και για την ψυχρότητα με την οποία ο δράστης μίλησε για αυτές.

