Ράνια Τζίμα: «Μία ακόμη γυναικοκτονία όπου άντρας δεν μπορούσε να αποδεχθεί την απόφαση γυναίκας» (vid)

Αιχμηρό το σχόλιο της Ράνιας Τζίμα για τη μάστιγα των γυναικοκτονιών, μετά τη δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η Ράνια Τζίμα δεν μπόρεσε να κρύψει τον εκνευρισμό της, μετά από μία ακόμη γυναικοκτονία που συνέβη στο Ηράκλειο με θύμα την 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη.

Χαρακτηριστικά, η δημοσιογράφος είπε: «Μία ακόμη γυναικοκτονία όπου ο άντρας δεν μπορούσε να αποδεχθεί την απόφαση της γυναίκας και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη».

Το χρονικό της στυγερής δολοφονίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, η 43χρονη μητέρα δολοφονήθηκε το πρωί της Κυριακής (19/4), λίγο μετά την εξαφάνισή της. Ο 40χρονος πρώην σύντροφός της την συνάντησε στις 11:00 το πρωί κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα στις Δάφνες.

Μία ώρα αργότερα, ο δράστης καταγράφηκε από κάμερες να κινείται πεζός, να επιβιβάζεται σε ταξί και να μεταβαίνει στο σπίτι του στις Μαλάδες. Από εκεί, πήρε το δικό του αυτοκίνητο, επέστρεψε στο παρεκκλήσι και στη συνέχεια οδήγησε το όχημα της 43χρονης προς την Αγία Βαρβάρα, το σημείο όπου τελικά εντοπίστηκε η σορός της.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο 40χρονος εγκατέλειψε το αυτοκίνητο της Ελευθερίας σε ένα χωράφι και στις 13:13 καταγράφηκε ξανά από κάμερα πρατηρίου καυσίμων να καλεί ταξί για να επιστρέψει στο σημείο όπου είχε αφήσει το δικό του όχημα.

Η σορός της άτυχης γυναίκας βρέθηκε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της την Τετάρτη (22/4), φέροντας τραύμα από πυροβόλο όπλο. Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία, ο δράστης φέρεται να απέρριπτε τις κλήσεις των παιδιών της Ελευθερίας, στέλνοντας το αυτοματοποιημένο μήνυμα «θα σε καλέσω αργότερα» για να κερδίσει χρόνο. Ο 40χρονος, μετά την αποτρόπαια πράξη του, έβαλε τέλος στη ζωή του, αφήνοντας πίσω του αναπάντητα ερωτήματα για το κίνητρο της δολοφονίας.

