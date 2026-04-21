Η Ιαπωνία σε πανικό: Κυβερνητική επιδότηση σε νέους για να χρησιμοποιούν εφαρμογές γνωριμιών

Το δημογραφικό «καμπανάκι» της Ιαπωνίας χτυπάει πιο δυνατά από ποτέ. Χαρακτηριστικό αυτού είναι πως πόλη επιδοτεί νεαρούς κατοίκους της για να εγγραφούν σε ψηφιακές πλατφόρμες γνωριμιών.

Αν νομίζατε ότι η κυβέρνησή σας δεν ενδιαφέρεται για την προσωπική σας ζωή, τότε μάλλον δεν ζείτε στην Ιαπωνία, όπου οι αρχές έφτασαν στο σημείο να επιδοτούν τις συνδρομές σε dating apps για να φέρουν τους πολίτες πιο κοντά.

Επιδότηση για «ψηφιακά προξενιά»

Η νομαρχία του Κότσι αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια της, προσφέροντας ετήσια επιδότηση έως και 20.000 γεν (περίπου 125 δολάρια) σε κατοίκους ηλικίας 20 έως 39 ετών που εγγράφονται σε ψηφιακές πλατφόρμες γνωριμιών. Η βασική προϋπόθεση είναι η χρήση πιστοποιημένων και σοβαρών υπηρεσιών, όπως η εφαρμογή Tapple, η οποία συνεργάζεται ήδη με το κράτος για την προώθηση ασφαλών γνωριμιών.

Η κίνηση αυτή βασίστηκε σε ένα στατιστικό στοιχείο που εξέπληξε τους πολιτικούς: ένας στους τέσσερις γάμους νέων στην Ιαπωνία ξεκινά πλέον μέσα από τέτοιες εφαρμογές, αποδεικνύοντας ότι ο παραδοσιακός τρόπος γνωριμίας στο σχολείο ή τη δουλειά ανήκει στο παρελθόν.

Αντιδράσεις και κοινωνική κριτική

Όπως ήταν αναμενόμενο, η είδηση προκάλεσε έντονες συζητήσεις στα ιαπωνικά φόρουμ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενώ πολλοί επικροτούν την προσπάθεια των αρχών να δοκιμάσουν κάτι νέο, μια μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης ασκεί δριμεία κριτική.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι η δυσκολία στην εύρεση συντρόφου, αλλά η οικονομική κατάσταση, οι εξαντλητικές ώρες εργασίας και το δυσβάσταχτο κόστος συντήρησης μιας οικογένειας στη σύγχρονη Ιαπωνία. Παρόλα αυτά, το Κότσι διπλασίασε το ποσό που έδινε πέρυσι η νομαρχία Μιγιαζάκι, δείχνοντας την επείγουσα ανάγκη για λύσεις.

Η δημογραφική «ωρολογιακή βόμβα» της Ιαπωνίας: Λύση ή απλό «τσιρότο» στο πρόβλημα;

Δεν είναι μυστικό ότι η Ιαπωνία δίνει μια χαμένη μάχη με το δημογραφικό της ρολόι εδώ και δεκαετίες. Διαθέτει έναν από τους γηραιότερους πληθυσμούς στον πλανήτη, ενώ ολόκληρες περιοχές μετατρέπονται σε πόλεις-φαντάσματα.

Η νομαρχία του Κότσι αριθμεί πλέον μόλις 650.000 κατοίκους και ο πληθυσμός της συνεχίζει να μειώνεται δραματικά. Το κράτος έχει δοκιμάσει τα πάντα, από ομαδικά ραντεβού στα τυφλά (blind dates) χρηματοδοτούμενα από τους φόρους, μέχρι μαζικές καμπάνιες ευαισθητοποίησης.

Η νέα προσέγγιση της απευθείας πληρωμής για premium προφίλ σε εφαρμογές γνωριμιών αποκαλύπτει το επίπεδο απόγνωσης της κυβέρνησης για την επανεκκίνηση των γεννήσεων πριν το σύστημα καταρρεύσει λόγω έλλειψης νεαρού εργατικού δυναμικού.

