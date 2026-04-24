Βρήκε μεταλλικό σωλήνα κολλημένο σε δέντρο και αποδείχθηκε πως είναι ένα ιστορικό τεχνούργημα αξίας 75.000 ευρώ

Αυτό που φαινόταν ως ένας απλός κορμός δέντρου χωρίς αξία, αποδείχθηκε η κρύπτη ενός ιστορικού αντικειμένου ανεκτίμητης αξίας, με την αρχική του εκτίμηση να αγγίζει ήδη τα 75.000 ευρώ.

Ο Marc Dubois, ένας τοπικός Γάλλος τεχνίτης που ειδικεύεται στη σκαλιστική ξύλου, εργαζόταν πάνω στον κορμό μιας παλιάς βελανιδιάς που είχε πέσει κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας.

Καθώς δούλευε το ξύλο, το εργαλείο του χτύπησε σε κάτι ασυνήθιστα σκληρό. Προς έκπληξή του, διαπίστωσε ότι στο εσωτερικό του δέντρου βρισκόταν ένας χάλκινος κύλινδρος, ερμητικά σφραγισμένος και φινιρισμένος με λεπτές χαράξεις.

Ένα ιστορικό μυστήριο από τον 17ο αιώνα

Ειδικοί που έσπευσαν στο σημείο εκτίμησαν ότι το εύρημα χρονολογείται πιθανότατα από τον 17ο αιώνα, μια εποχή που η περιοχή αποτελούσε σημείο αναφοράς για εμπόρους και εξερευνητές.

Το περιεχόμενο του κυλίνδρου παραμένει προς το παρόν μυστήριο, καθώς ο Dubois και η ομάδα του αποφάσισαν να μην τον ανοίξουν, παραδίδοντάς τον σε ιστορικούς και συντηρητές. «Θα μπορούσε να είναι ένα μήνυμα, ένας χάρτης ή ακόμα και ένα αρχαίο σύμφωνο», εξήγησε ο τοπικός ιστορικός Alain Dupont.

Τουριστικό «κύμα» στο Saint-Audemer

Η είδηση της ανακάλυψης προκάλεσε αμέσως το ενδιαφέρον στο μικρό χωριό Saint-Audemer της Νορμανδίας. Κάτοικοι, τουρίστες και μέσα ενημέρωσης έχουν κατακλύσει την περιοχή, δίνοντας ώθηση στην τοπική οικονομία και το ενδιαφέρον για την ιστορία του τόπου.

Οι τοπικές αρχές σχεδιάζουν ήδη τη δημιουργία ενός μουσείου γύρω από το εύρημα, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει τον πυρήνα ενός νέου έργου για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της ζώνης.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ