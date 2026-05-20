Ο πιο τρομακτικός δρόμος της Κίνας: 18 απότομες στροφές ζιγκ-ζαγκ και κλίση 36%

Ο δρόμος Lingpaishi είναι ένας εξαιρετικά απότομος και στενός δρόμος ζιγκ-ζαγκ που διαθέτει 18 στροφές που κόβουν την ανάσα.

Η Κίνα διαθέτει μερικά από τα πιο εντυπωσιακά έργα υποδομής στον κόσμο, τα οποία οι υπόλοιπες χώρες δεν μπορούν καν να σκεφτούν, όχι απλά να αντιγράψουν.

Ωστόσο, όταν πρόκειται για απαιτητικούς δρόμους, ελάχιστοι είναι τόσο τρομακτικοί όσο ο Token Stone Road του Γουξί.

Ο ζιγκ-ζαγκ δρόμος τον 3,7 χιλιομέτρων και των 18 στροφών

Στριμωγμένος ανάμεσα σε δύο μεγάλους γκρεμούς, στην κομητεία Γουξί της νοτιοδυτικής Κίνας, ο δρόμος ζιγκ-ζαγκ Lingpaishi συνδέει τη μικρή κοινότητα Τιαν Πινγκ με τον έξω κόσμο.

Ο δρόμος έχει μήκος μόλις 3,7 χιλιόμετρα, εκτεινόμενος από το χωριό Τιανπίνγκ έως τον επαρχιακό δρόμο 201, και το τμήμα του ζιγκ-ζαγκ έχει μήκος μόλις 453 μέτρα, αλλά αυτό είναι αρκετό για να προκαλέσει ακόμα και τους πιο έμπειρους οδηγούς.

Αυτός ο μοναδικός δρόμος, ο οποίος κατασκευάστηκε το 2012 και ασφαλτοστρώθηκε το 2019, απαιτεί από τα οχήματα να κινούνται πολύ αργά και να κατευθύνονται σε κάθε απότομη στροφή με προσοχή. Όχι μόνο είναι απίστευτα στενός ο δρόμος, καθιστώντας αδύνατη την αναστροφή, αλλά η κλίση μπορεί να φτάσει το 36% στις πιο απότομες πλαγιές.

Ευτυχώς, η κοινότητα Τιαν Πινγκ αποτελείται από μόλις 137 άτομα και 37 νοικοκυριά, επομένως ο δρόμος που τη συνδέει με τον έξω κόσμο είναι σπάνια γεμάτος, γεγονός που βοηθά τους οδηγούς να πλοηγούνται καλύτερα στις στροφές του.

Περιορισμοί στην κυκλοφορία οχημάτων

Ο Token Stone Road του Γουξί είναι κλειστός για φορτηγά, λεωφορεία και οχήματα που ρυμουλκούν μεγάλα τροχόσπιτα, επειδή απλώς δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το στενό μοτίβο ζιγκ-ζαγκ, ενώ ακόμα και τα μικρά οχήματα μπορούν να το κάνουν χρησιμοποιώντας μόνο τον χώρο στις γωνίες που δημιουργήθηκε ειδικά για αυτόν τον σκοπό.

Λόγω της εξαιρετικής του κλίσης, η πλοήγηση στο τμήμα ζιγκ-ζαγκ του δρόμου Lingpaishi πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με 1η ταχύτητα.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ