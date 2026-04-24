Διαγνώστηκε με καρκίνο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου: Γιατί καθυστέρησε να το δημοσιοποιήσει

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι έκανε επέμβαση και θεραπεία για καρκίνο του προστάτη και δηλώνει ότι πλέον είναι πολύ καλά.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, έδωσε για πρώτη φορά εκτενέστερες πληροφορίες για την υγεία του, γνωστοποιώντας πως υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και θεραπεία για καρκίνο του προστάτη. Το έκανε μέσα από ανάρτηση στα social media, μετά την ολοκλήρωση της ετήσιας ιατρικής αξιολόγησης.

Όπως ανέφερε, το πρόβλημα εντοπίστηκε τον Δεκέμβριο του 2024, ύστερα από εξετάσεις. Αρχικά, η εικόνα θεωρήθηκε καλοήθης, όμως στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαίο να προχωρήσει σε επέμβαση και θεραπεία, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, ολοκληρώθηκε επιτυχώς και η κατάσταση της υγείας του είναι πλέον πολύ καλή.

Η ετήσια αξιολόγηση και η απόφαση να μιλήσει δημόσια

Ο 76χρονος Νετανιάχου υποστήριξε ότι οι δείκτες της φυσικής του κατάστασης βρίσκονται σε φυσιολογικά επίπεδα και στάθηκε ιδιαίτερα στις καρδιολογικές εξετάσεις του, λέγοντας ότι ήταν εξαιρετικές. Υπενθύμισε, επίσης, ότι τον Ιούλιο του 2023 είχε τοποθετηθεί βηματοδότης, σημειώνοντας πως δεν προέκυψε κάποιο νέο ζήτημα.

Στην ίδια ανάρτηση εξήγησε γιατί δεν είχε δημοσιοποιήσει νωρίτερα τις λεπτομέρειες. Σύμφωνα με όσα είπε, ζήτησε να καθυστερήσει η δημοσιοποίηση του ιατρικού του φακέλου ώστε να μην αξιοποιηθεί επικοινωνιακά από το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι ήθελε να αποτρέψει τη διασπορά «ψευδούς προπαγάνδας» σε βάρος του Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός παρουσίασε το θέμα σαν κάτι που έχει κλείσει, δίνοντας το μήνυμα ότι συνεχίζει κανονικά τις υποχρεώσεις του. «Θα ήθελα να μοιραστώ τρία πράγματα μαζί σας. Πρώτον, δόξα τω Θεώ είμαι υγιής. Δεύτερον, είμαι σε άριστη φυσική κατάσταση. Τρίτον, είχα ένα μικρό ιατρικό πρόβλημα με τον προστάτη μου που αντιμετωπίστηκε πλήρως», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δημόσια τοποθέτησή του έρχεται σε μια περίοδο που η υγεία πολιτικών ηγετών παρακολουθείται στενά, ειδικά όταν συνδέεται με αποφάσεις υψηλής έντασης και κρίσιμες εξελίξεις, με τον Νετανιάχου να επιχειρεί να κλείσει κάθε συζήτηση γύρω από τη φυσική του κατάσταση με ένα καθαρό «είμαι καλά».

היום התפרסם הדו״ח הרפואי השנתי שלי.



ביקשתי לעכב את פרסומו בחודשיים כדי שהוא לא יפורסם בשיא המלחמה על מנת שלא לאפשר למשטר הטרור באיראן להפיץ עוד תעמולת כזב נגד ישראל.



אני מבקש לשתף אתכם בשלושה דברים:



1 - ברוך השם, אני בריא.



2 - אני בכושר גופני מצויין.



3 - הייתה לי בעיה… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 24, 2026

