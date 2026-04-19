Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις, ποιοι οι δικαιούχοι και όλες οι αλλαγές

Ξεκινά το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού με αλλαγές και περισσότερες παροχές για τους δικαιούχους.

Αν σκέφτεσαι φέτος να κάνεις διακοπές με χαμηλό κόστος, το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού είναι ξανά εδώ και αυτή τη φορά έρχεται με σημαντικές αλλαγές. Οι αιτήσεις ανοίγουν την Τρίτη 21 Απριλίου και αφορούν περίπου 300.000 δικαιούχους, με στόχο τα vouchers να ενεργοποιηθούν μέσα στον Μάιο, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.

Η διαδικασία θα «τρέξει» σταδιακά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, μέχρι το Σάββατο 25 Απριλίου, οπότε και θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Πότε κάνεις αίτηση και τι πρέπει να προσέξεις

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΔΥΠΑ και δεν υπάρχει λόγος βιασύνης από την πρώτη ώρα, καθώς το σύστημα ανοίγει σταδιακά. Αν χρειαστεί, υπάρχει και ενδεχόμενο παράτασης.

Αυτό που πρέπει να έχεις έτοιμο είναι:

• τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet

• τα στοιχεία των μελών της οικογένειας

• εισοδηματικά στοιχεία (βάσει φορολογικής δήλωσης)

Η επιλογή γίνεται με μοριοδότηση, οπότε όσο πιο νωρίς ή πιο αργά κάνεις αίτηση δεν αλλάζει τις πιθανότητές σου.

Τι παίρνεις με το voucher

Το voucher αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό αριθμό και καλύπτει:

• διαμονή σε περισσότερα από 1.500 καταλύματα (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα, κάμπινγκ)

• επιδότηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων

• μηδενική συμμετοχή για ΑμεΑ σε μετακίνηση και διαμονή

Η διάρκεια διαμονής εξαρτάται από την περιοχή:

• έως 6 διανυκτερεύσεις σε όλη την Ελλάδα

• έως 10 διανυκτερεύσεις σε νησιά όπως Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κως, Ρόδος

• έως 12 διανυκτερεύσεις σε περιοχές όπως Βόρεια Εύβοια, Έβρος και Θεσσαλία

Σημαντικό: Τον Αύγουστο, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα η επιδότηση αυξάνεται κατά 20%.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν:

• εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ

• άνεργοι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ

Ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια (ίδια με το επίδομα θέρμανσης), ενώ ως ωφελούμενοι θεωρούνται:

• παιδιά από 5 έως 18 ετών

• παιδιά άνω των 18 με αναπηρία ή ασφαλιστική εξάρτηση

• σύζυγοι

• συνοδοί ΑμεΑ όπου απαιτείται

Φέτος υπάρχει μία σημαντική αλλαγή: οι πολύτεκνες οικογένειες εντάσσονται κάθε χρόνο χωρίς να κινδυνεύουν να αποκλειστούν αν δεν χρησιμοποιήσουν το voucher.

Πώς κλείνεις διακοπές βήμα-βήμα

Μόλις βγουν τα αποτελέσματα, μπαίνεις στο Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, φιλτράρεις τα διαθέσιμα καταλύματα ανά περιοχή και τύπο, επιλέγεις αυτό που σε ενδιαφέρει και επικοινωνείς απευθείας με το ξενοδοχείο για να επιβεβαιώσεις διαθεσιμότητα και να κάνεις την κράτηση. Στη συνέχεια, πηγαίνεις στο κατάλυμα και ενεργοποιείς το voucher κατά την άφιξη, δίνοντας τον μοναδικό αριθμό της επιταγής σου.

Δεν γίνεται αυτόματη κράτηση μέσω πλατφόρμας, οπότε χρειάζεται επικοινωνία με το κατάλυμα.

Τι αλλάζει φέτος και γιατί έχει σημασία

Το πρόγραμμα του 2026 είναι πιο «ευέλικτο» και πιο ενισχυμένο. Από τη μία αυξάνει τις ημέρες διακοπών σε συγκεκριμένες περιοχές, από την άλλη δίνει μεγαλύτερη προτεραιότητα σε ευάλωτες ομάδες, όπως ΑμεΑ, πολύτεκνους και ανάδοχες οικογένειες.

Και κάπου εκεί είναι η ουσία. Δεν είναι απλώς ένα voucher. Είναι ένας τρόπος να φύγεις διακοπές χωρίς να το σκέφτεσαι δεύτερη φορά.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ