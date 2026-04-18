Η καθαρίστρια από τον Βόλο ξεσπά για Λαζαρίδη: «Δεν μπορώ να πάω εγώ για κακούργημα και ο άλλος για πλημμέλημα»

Η 60χρονη καθαρίστρια που πλαστογράφησε το πτυχίο της για να έχει ένα κομπόδεμα ώστε να θρέψει τα παιδιά της, ξεσπάει για την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη.

Η υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη ξύπνησε οδυνηρές μνήμες στην 60χρονη σήμερα καθαρίστρια από τον Βόλο, η οποία είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο όταν καταδικάστηκε σε πολυετή κάθειρξη για ένα πλαστό απολυτήριο δημοτικού.

Η γυναίκα, που εργαζόταν επί 20 χρόνια σε παιδικό σταθμό του Δήμου Βόλου, είχε παραποιήσει το απολυτήριο της Ε' Δημοτικού για να δείχνει ότι τελείωσε την ΣΤ' τάξη, προκειμένου να εξασφαλίσει το μεροκάματο για την ανατροφή των δύο παιδιών της και τη στήριξη του ανάπηρου συζύγου της. Για αυτή την πράξη, πρωτόδικα της επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 15 ετών, η οποία μειώθηκε στα 10 έτη στο Εφετείο, οδηγώντας την τελικά στις φυλακές Θηβών.

Ξέσπασε η καθαρίστρια: «Είμαστε σε διαφορετικούς θεούς;»

Με αφορμή την επικαιρότητα, η 60χρονη εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή της για τη διαφορετική αντιμετώπιση μεταξύ απλών πολιτών και πολιτικών προσώπων. Κατήγγειλε την ύπαρξη «δύο μέτρων και δύο σταθμών», διερωτώμενη γιατί η ίδια διώχθηκε για κακούργημα, ενώ άλλες παρόμοιες περιπτώσεις αντιμετωπίζονται ως πλημμελήματα.

«Θεωρώ ότι ήταν πολύ σκληρό αυτό που μου ‘δώσαν τόσο πολλά χρόνια αλλά πρέπει να δικαστεί και ένας άλλος άνθρωπος, που μπορεί να είναι πολιτικός, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Όπως δικάστηκα εγώ, πρέπει να δικαστεί και αυτός. Δηλαδή δεν μπορώ να πάω εγώ για κακούργημα και ο άλλος να πάει για πλημμέλημα. Δηλαδή είμαστε σε διαφορετικούς Θεούς, σε κατώτερο Θεό;

Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Για αυτό μόνο το πράγμα δηλαδή στεναχωριέμαι και είμαι απογοητευμένη. Προσπαθώ να σταθώ στα πόδια μου. Συγκινήθηκα. Δεν ξεχνιέται γιατί η καταστράφηκε η ζωή μου», δήλωσε ξεσπώντας, τονίζοντας ότι παρά τη συγγνώμη της και την προσπάθεια να πάρει το πραγματικό απολυτήριο, η δεύτερη ευκαιρία που της υποσχέθηκαν δεν ήρθε ποτέ.

