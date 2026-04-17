Το Ιράν ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ: Απότομη πτώση της τιμής του πετρελαίου (vid)

Το Ιράν ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ για τα εμπορικά πλοία για όσο διαρκεί η εκεχειρία στον Λίβανο, με το πετρέλαιο να παρουσιάζει κατακόρυφη πτώση.

Σήμα άμεσης αποκλιμάκωσης έστειλαν στις διεθνείς αγορές ενέργειας οι ανακοινώσεις της Τεχεράνης για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, οδηγώντας τις τιμές του αργού πετρελαίου σε χαμηλά επίπεδα εβδομάδων.

Κατακόρυφη πτώση στο βαρέλι του πετρελαίου

Η είδηση ότι ο ιρανικός Οργανισμός Λιμένων και Ναυτιλίας επιτρέπει την απεριόριστη πρόσβαση των εμπορικών πλοίων μέσω του στρατηγικού περάσματος κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, προκάλεσε άμεση αντίδραση στις αγορές. Η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε προσεγγίζοντας τα 87 δολάρια το βαρέλι, με το brent να καταγράφει ημερήσια πτώση που ξεπερνά το 11%.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters, η αγορά δέχεται πιέσεις από δύο επιπλέον παράγοντες που απομακρύνουν το σενάριο μιας παρατεταμένης διαταραχής στην παγκόσμια προσφορά. Οι traders επενδύουν στις πληροφορίες για νέο γύρο διαβουλεύσεων ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η 10ήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ ενισχύει την αίσθηση ότι η ένταση στην περιοχή αποκλιμακώνεται.

Η πολιτική απόφαση του Ιράν

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, επιβεβαίωσε ότι η διέλευση θα παραμείνει ελεύθερη για όσο διαρκεί η εκεχειρία, ακολουθώντας μια συγκεκριμένη συντονισμένη διαδρομή. Ήδη, τα πρώτα ιρανικά πετρελαιοφόρα, όπως τα «Deep Sea», «Sonia I» και «Diona», εγκατέλειψαν τον Περσικό Κόλπο μεταφέροντας συνολικά πέντε εκατομμύρια βαρέλια αργού, παρά τον αμερικανικό αποκλεισμό που τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα.

Παρά την εντυπωσιακή υποχώρηση των τιμών, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η αγορά δεν έχει επιστρέψει πλήρως στην κανονικότητα. Το Reuters επισημαίνει ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν μια κρίσιμη εστία αβεβαιότητας, ενώ εκτιμάται πως περίπου 13 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως έχουν επηρεαστεί από τις πρόσφατες διαταραχές.

Αυτό σημαίνει ότι, ακόμα και αν η πτωτική πορεία συνεχιστεί, οι τιμές ενδέχεται να διατηρηθούν σε επίπεδα αισθητά υψηλότερα από εκείνα της προπολεμικής περιόδου, καθώς η γεωπολιτική ισορροπία στην περιοχή παραμένει εύθραυστη.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ