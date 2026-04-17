Τιτανικός: Σωσίβιο επιζώντα βγαίνει σε δημοπρασία - Η αξία του μπορεί να ξεπεράσει τις 500.000 ευρώ

Σωσίβιο από τον Τιτανικό, που ανήκε σε επιβάτιδα πρώτης θέσης, βγαίνει σε δημοπρασία με εκτιμώμενη αξία έως και 558.000 ευρώ.

Ένα μοναδικό κειμήλιο από τον Τιτανικό αναμένεται να προσελκύσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον, καθώς βγαίνει σε δημοπρασία. Πρόκειται για ένα αυθεντικό σωσίβιο που φορέθηκε από επιζώντα του ιστορικού ναυαγίου του 1912.

Το αντικείμενο, που χαρακτηρίζεται ως «ευκαιρία», εκτιμάται ότι θα πωληθεί σε τιμή που μπορεί να ξεπεράσει τις 500.000 ευρώ, σύμφωνα με τον βρετανικό οίκο Henry Aldridge and Son.

Ένα σπάνιο ιστορικό τεκμήριο

Πρόκειται για σωσίβιο που ανήκε σε επιβάτιδα πρώτης θέσης, καθιστώντας το ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα αντικείμενα με άμεση σύνδεση με επιζώντες του ναυαγίου.

Ο επικεφαλής του οίκου δημοπρασιών, Andrew Aldridge, το χαρακτήρισε ως ένα από τα πιο εμβληματικά αντικείμενα που έχουν παρουσιαστεί ποτέ προς πώληση από τον Τιτανικό, επισημαίνοντας τη μοναδικότητά του για συλλέκτες.

Η ιστορία πίσω από το σωσίβιο

Το σωσίβιο ανήκε στη Laura Mabel Francatelli, επιβάτιδα πρώτης θέσης, η οποία επέβαινε στο πλοίο κατά το παρθενικό του ταξίδι τον Απρίλιο του 1912.

Η Francatelli εργαζόταν ως σχεδιάστρια μόδας για τη Lucy Duff Gordon και ήταν μεταξύ των επιζώντων της καταστροφής. Το σωσίβιο φέρει την υπογραφή της, ενώ διαθέτει χαρακτηριστικές θήκες γεμισμένες με φελλό και πλευρικούς ιμάντες.

Η τραγωδία που σημάδεψε την ιστορία

Ο Τιτανικός, το μεγαλύτερο επιβατηγό πλοίο της εποχής του, απέπλευσε στις 10 Απριλίου 1912. Τέσσερις ημέρες αργότερα, συγκρούστηκε με παγόβουνο στον Βόρειο Ατλαντικό, σε ένα από τα πιο γνωστά ναυτικά δυστυχήματα όλων των εποχών.

Από τους περίπου 2.200 επιβαίνοντες, οι περισσότεροι έχασαν τη ζωή τους, ενώ μόλις 700 κατάφεραν να επιβιώσουν, σε μεγάλο βαθμό λόγω της έλλειψης επαρκών σωστικών μέσων.

Από μουσείο σε δημοπρασία

Το ιστορικό αντικείμενο είχε εκτεθεί στο Titanic Belfast, στο σημείο όπου ναυπηγήθηκε το πλοίο, πριν ο σημερινός ιδιοκτήτης αποφασίσει να το διαθέσει προς πώληση.

Όπως σημειώνει ο οίκος δημοπρασιών, πρόκειται για ένα κομμάτι ιστορίας που κουβαλά μια από τις 2.200 προσωπικές ιστορίες της τραγωδίας - και που πλέον αλλάζει χέρια, περνώντας σε έναν νέο συλλέκτη.

